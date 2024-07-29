Психолог объяснила, как научиться говорить «нет»

Люди с заниженной самооценкой не могут сказать «нет» и отказать окружающим в просьбе, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, это сигнал к тому, чтобы обратиться за помощью к специалисту. Работа с психологом может повысить самооценку.

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Люди с низкой самооценкой часто не могут отказать окружающим в просьбе, даже если не хотят ее исполнять. Если вы не умеете и не можете говорить «нет» другим людям, это сигнал к тому, что стоит обратиться за помощью к психологу, чтобы работать над повышением самооценки. Ведь получается, что человек готов сделать то, что ему не нравится из-за страха, что о нем подумают или скажут окружающие, — объяснила специалист.



По словам психолога, нельзя при каждом случае винить себя за отказ, поскольку это не характеризует человека как эгоиста, который не умеет сочувствовать. Дугенцова рассказала, что делать в такой ситуации.

Помогать другому стоит, когда это происходит не в ущерб себе, и, если есть ресурсы, то есть свободное время и возможность, — заключила психолог.



Ранее россиянам объяснили, как повысить самооценку. Психолог Анна Девятка сообщила, чтобы не зацикливаться на собственных недостатках и развить любовь к себе, важно искусственно удерживать фокус на достоинствах. Специалист также рекомендовала не заниматься самокритикой, а обратить внимание на те вещи, которые удаются лучше всего.