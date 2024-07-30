Раскрыт смысл откровенных фото знаменитостей

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл откровенных фото знаменитостей из душа. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

По ее словам, данные снимки помогают звездам элегантно продемонстрировать свое обнаженное тело.

«Фото из душа позволяют им выглядеть чувственно, но при этом целостно. Прикосновения к своему телу не будут выглядеть как на развороте мужского журнала», — объяснила она.



В то же время Джеймс отметила, что принимая разные позы под душем знаменитости контролируют внимание поклонников. В качестве примера она привела рекламу купальников с участием бразильской модели Лаис Рибейро. Она позировала для модного бренда Fae в черном бикини, стоя под душем на фоне моря. При этом манекенщица подняла руки вверх и согнула их в локтях.

«Таким образом она продемонстрировала свою превосходящую силу, статус и уверенность. Она чертовски сексуальна, а эти идеальные руки — заявление о красоте и превосходстве бренда», — прокомментировала специалист.



Также собеседница портала оценила популярный в соцсетях снимок телезвезды Ким Кардашьян в крошечном бикини и с крестом на шее.

«Здесь она в своем фирменном режиме "богини". Она стоит неподвижно и симметрично перед камерой. Драгоценности добавляют нотку богатства. Она явно уверена, что нам не нужно видеть ее лицо, чтобы понять, что этот выразительный торс принадлежит именно ей», — заключила она.



В декабре прошлого года Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл обнаженных фото знаменитостей.