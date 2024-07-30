У кого скопировала свою нынешнюю манеру разговора Рената Литвинова

Говоря об актрисе Ренате Литвиновой, в голове сразу же всплывает ее знаменитая фраза «Я летаю, я в раю», которую она говорила томно, с растягиванием и придыханием, в сериале «Граница. Таежный роман». Актерский талант и необычная манера речи стали ее визитной карточкой.

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Но сегодня, актриса прославившаяся в России, проживает во Франции. Туда Литвинова эмигрировала после 2022-го.

Однако, про Ренату не забывают, правда соотечественники теперь вспоминают ее в негативном контексте, после того как она убежала из родной страны.

Хорошо проработанный имидж, витиеватость и манерность в речи Литвинова сохранила и активно демонстрирует теперь зарубежному зрителю.

«Она много лет ставила себе манерный голос, но со своим голосом она никому не интересна уже в России» – пишет пользователь Сети.



Многие действительно верят, что Рената и в жизни говорит так, расставляя нужные паузы, делая акцент на растягивании слов, но есть и те, (а их большинство), кто считают, что Литвинова играет образ исключительно для привлечения внимания, а в обычной жизни, без сцены, камер и софит, общается нормально.

Правда, поклонники уже давно потеряли ту грань и уже не понимают, когда она в образе, а когда уже не играет и вполне искренна.

Большинство считают, что Литвинова в свои 57 лет заигралась с образом, и лишь эта черта эпатажа привлекает публику.

В актерских кругах существует несколько версий, почему и откуда Рената Литвинова взяла для себя такую манеру речи, создала комфортный для себя образ.

Первая

Как говорила сама актриса, она всегда хотела быть особенной. И для того, чтобы выделяться, она еще будучи студенткой, переняла такую протянутую манеру речи, говорить почти в пол голоса от своей однокурсницы по имени Ажар, которая была родом из Казахстана. Якобы, так она стала еще со студенческой скамьи «единственной и неповторимой».

Вторая

По другой версии, создал «парящий» образ для Литвиновой ее муж продюсер.

Третья

Она скопировала манеру у актрисы Ксении Качалиной (сегодня известной как бывшая жена Михаила Ефремова), которая была сокурсницей Литвиновой.

Но если у Качалиной такие манеры, интонации, действительно от природы, (даже в нынешнем состоянии, актриса ведет закрытый образ жизни, злоупотребляет горячительным, она сохранила эту свою особенную манеру говорить), то Литвинова просто напросто «сплагиатила».

Скопированный образ у Качалиной, Рената удачно сделала своей артистической фишкой (сейчас почти никто не вспомнит, что это не её родное), чтобы стать узнаваемой и запоминаемой. И стоит сказать, что ей это удалось.

Разумеется звезда сериала «Граница. Таежный роман» умеет и говорит в жизни обычным голосом, без своей специфической манеры. Рената применяет свою «фишку» в нужное время и в нужном месте, точно так же как и Дапкунайте, которая когда надо говорит с прибалтийским акцентом, или Джигурда с хрипами в голосе.

Однажды, во время интервью «маска» Литвиновой при разговоре «слетела», и зрители услышали, что она перешла на обычную манеру общения. Поклонники были приятно удивлены узнать, что она умеет «нормально» разговаривать, без томности и витиеватости дыхания.