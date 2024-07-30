Психолог рассказала, когда необходимо устанавливать личные границы

Речь идёт о ситуациях, когда при общении человек чувствует злость, стыд, раздражение и другие негативные эмоции. Оградить себя позволяет умение говорить «нет». Исключение следует делать лишь в «кризисных» обстоятельствах, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

© Unsplash

«По своим эмоциям, например, злость и все виды злости, раздражение, стыд, гнев и так далее, вы сможете понять, нарушается ваша граница или нет. Вот эта эмоция — это маркер нарушения границы. Границу можно нарушить как телесную, так и психоэмоциональную. Психоэмоциональное нарушение границ, оно как раз и является самым сложным, потому что невозможно пощупать. Как же их выстраивать? Нужно понимать, что границы действительно очень часто выстраиваются через слово «нет». Но иногда мы это слово не произносим. Иногда мы людям объясняем, что можем сделать эту услугу. Но за эту услугу я вправе попросить потом ответку, и это нормально в части границ. Они являются мощными, когда мы можем двигать их в одну и в другую сторону. Это не касается кризисных событий, когда кто-то заболевает или что-то теряет».



Ранее Елена Соловьёва назвала продолжение рода обязанностью детей перед родителями. Отказ от рождения ребёнка может быть проявлением неблагодарности. Вместо «профукивания жизни» человек должен преумножить труд отца и матери, заявила психолог.