Как управлять своими эмоциями

Эмоциональный интеллект – это способность понимать свои и чужие эмоции, а также управлять своим эмоциональным состоянием. Тренер эмоционального интеллекта Джевейра Колосова рассказала о простом и эффективном способе развития эмоционального интеллекта, основанном на понимании двух сценариев эмоциональной реакции.

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— С помощью эмоционального интеллекта мы управляем конфликтными ситуациями, спокойно реагируем на негативные высказывания в наш адрес. Есть множество способов управления своим эмоциональным интеллектом, и это искусство, включающее в себя множество знаний и навыков, — рассказала Колосова. Первый сценарий «ценность себя» характеризуется состоянием спокойствия, уверенности в себе, уважением к себе. В этом сценарии люди спокойно реагируют на негативные проявления других людей и не вовлекаются в конфликты.



Второй сценарий «не-ценность себя» характеризуется осуждением себя, чувством вины, раздражением, злостью, агрессией и обидой. Этот сценарий часто приводит к конфликтам и негативным эмоциональным реакциям.

Колосова подчеркивает, что важно научиться распознавать свои эмоции и осознавать, какой сценарий лежит в основе их проявления.

— Эмоции в сценарии «ценность себя» : ценность себя, уважение к себе, вера в себя, состояние спокойствия, принятие, радость, восхищение, спокойно реагируем на негативные проявления других людей и не вовлекаемся в них, — отметила специалист в интервью РИАМО.



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