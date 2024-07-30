Психолог объяснил, почему второе место нам кажется намного хуже третьего

Если бы перед серьёзным соревнованием вы могли выбирать, финишировать вам третьим или вторым, вы бы наверняка выбрали второе место. Однако исследование, проведённое в середине 1990-х годов, показало, что бронзовые медалисты демонстрируют больше положительных эмоций, чем серебряные. Почему так?

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Наиболее популярное объяснение того, почему серебряные медалисты часто бывают недовольны собой, заключается в их склонности к особой форме «контрфактуального мышления». Они жалеют, что упустили шанс на победу, ведь для этого им надо было приложить чуть больше усилий.

Напротив, бронзовые медалисты испытывают облегчение от того, что им вообще удалось получить медаль. Более поздние исследования, проведённые на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, подтвердили эту гипотезу. Чем лучше было выступление золотых и бронзовых медалистов, тем счастливее они выглядели.

Исследование спортсменов на Олимпиаде в Рио обнаружило, что различия в проявлении счастья у серебряных и бронзовых призеров незначительны. Тем не менее те, кто занял второе место, гораздо чаще говорили о том, что могло бы произойти, но не произошло.