Психолог назвала главные качества хорошего друга

Умение слушать — одно из самых важных качеств хорошего друга, отметила для «Москвы 24» психолог Анастасия Бычкова. При этом она подчеркнула, что важно понимать чувства и мысли собеседника.

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В первую очередь настоящий друг должен уметь слушать, а в идеале понимать, что хочет сказать собеседник, даже если он не выражает свои мысли словами. Также важно быть чутким к настроению и эмоциям друга, чтобы вовремя поддержать, — рассказала психолог.



Она добавила, что дружба — это двусторонний процесс, которому необходимы постоянные внимание и забота. Это означает, что важно не только принимать поддержку, но и оказывать ее.

Часто люди сталкиваются с ситуациями, когда только их собственные проблемы кажутся важными, и забывают о том, что друзья тоже могут нуждаться в помощи и понимании, — подчеркнула Бычкова.



При этом у друзей бывают и ссоры, поэтому нужно уметь прощать, признавать свои ошибки и двигаться дальше. Спорные ситуации стоит обсуждать прямым текстом, иначе они могут накопиться и испортить даже самую крепкую дружбу, отметила психолог.

Она объяснила, что хороший друг умеет радоваться успехам и желать близкому только добра. В то же время здоровый дух соперничества мотивирует к развитию.

Важно также выделять время на общение и встречи, чтобы отношения оставались на высоком уровне, подытожила Бычкова.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов ранее рассказал, что дружба между мужчиной и женщиной вполне возможна, но все зависит от них самих. По его словам, такая дружба лишена романтики и на первое место выходит приятное времяпрепровождение.