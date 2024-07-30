Тета-хилинг: чем опасен метод разоблачения «божественных энергий»

В последние годы в России стали активно распространяться нетрадиционные направления целительства «божественной энергией», которые при ближайшем рассмотрении больше напоминают секту. Среди наиболее популярных и процветающих — тета-хилинг. Чем опасна эта система, и почему стоит ее сторониться?

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Тета-хилинг: помесь маркетинговой пирамиды и манипуляций

Это метод исцеления, основанный на работе с сознанием в тот период, когда мозг функционирует в ритме тета-волн. Последние отражают уровень активности головного мозга, когда человек находится в состоянии перехода из глубокого расслабления в легкую сонливость.

«Техника основана на теории, что внутренние установки человека влияют на его эмоциональное благополучие и физическое здоровье. В ходе сессии, когда клиент находится в глубоком расслаблении, тета-практик проводит его по так называемым „7 уровням бытия“ и открывает доступ к „Творцу“, который забирает негативные убеждения, заменяет их позитивными и тем самым исцеляет от болезней, дает финансовое благополучие, решает другие проблемы», — рассказывает психосоматолог Екатерина Тур.



Основателем тета-хилинга является Вианна Стейбл, обычная домохозяйка из США. Она также занималась массажами и фитотерапией, практиковала считывание будущего людей. Волшебные изменения в ее жизни начались якобы с того, что она заболела раком бедренной кости. Женщина использовала многие способы для излечения, но ничего не помогало. Тогда она стала обращаться к «Творцу» с просьбой исцелить ее, и чудо произошло. Вианна решила, что подобные практики открывают путь к энергии «Творца», стала распространять свой метод и обучать ему других.

Что не так с тета-хилингом?

В различных религиях люди также обращаются за помощью к Богу в трудный момент. Почему же тета-хилинг не выдерживает критики? Вианна Стейбл не смогла представить доказательства своих чудесных способностей и даже подтверждений собственного исцеления. Единственный сохранившийся снимок бедренной кости был проанализирован врачебной комиссией, которая не обнаружила никаких следов онкологии. По свидетельству мужа Вианны, у нее никогда не диагностировали рак. А значит, никакого чудесного исцеления не было. Судом штата Айдахо женщина была осуждена за мошенничество.

Финансовая пирамида

Если в религии каждый человек может молиться и обращаться к Богу в любое время, где бы он ни находился, то в тета-хилинге контакт с «Творцом» происходит только в ходе платных сессий и обучения. Программы предполагают освоение нескольких ступеней. Самостоятельное использование медитаций строго запрещается: адепты утверждают, что тем самым можно нанести себе вред.

«Стоимость тета-сессии далеко не символическая. Все люди, прошедшие обучение и получившие право проводить тета-практики, должны отдавать процент Вианне и стоящим выше по иерархии учителям. Уж очень это напоминает нашумевшее в свое время „МММ“», — подчеркивает Екатерина.



Грамотный маркетинг

Почему же тета-хилинг так популярен и хорошо продается? Ответ кроется в профессиональном маркетинге, который используют его адепты. Клиентам обещают исцеление, решение всех проблем с обязательным результатом. При этом ничего не нужно делать (проходить обследование в клинике, принимать препараты по назначению врача или проводить глубокий самоанализ на встречах с психологом): надо только расслабиться и довериться целителям.

Неэкологичность и манипуляции

«В ходе тета-сессий мастера активно используют грубые методики НЛП. Процесс начинается с того, что человека вводят в расслабленное состояние и просят произнести: 'Я разрешаю, я позволяю…“. Тем самым он открывает свое подсознание тета-практику, но какие именно установки будут в него вложены, остается под вопросом», — объясняет Екатерина.



Далее в ходе сессии используются примитивные методы, заимствованные из психоанализа. Завершается процесс обязательно позитивно. В результате может сложиться впечатление, что проблемы ушли. Происходит выброс дофамина, и симптомы болезни действительно временно притупляются. Но человек не излечивается, в его жизни ничего не меняется к лучшему.

Результат — депрессия и упущенное время

Со временем может возникнуть депрессия на фоне разочарования и осознания обмана. Еще хуже, когда тета-хилеры вскрывают старые детские травмы и оставляют их открытыми, не показывая человеку пути разрешения проблем. На фоне ретравматизации может развиться психоз, психосоматоз, пограничные расстройства и расщепления личности.

Тета-хилинг опасен и тем, что уводит людей от обращения к квалифицированному врачу. Тем самым больной теряет драгоценное время, а в случае с онкологией и другими серьезными заболеваниями именно оно является решающим фактором и может сохранить жизнь.

Но страшнее всего, что тета-хилинг заставляет перекладывать ответственность за свою жизнь и поведение на некую третью силу. В результате человек бездействует и ничего не предпринимает, надеясь, что его проблемы чудесным образом разрешатся.