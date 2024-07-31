Пользователи Сети рассказали о самых ужасных секс-экспериментах

Женщины и мужчины, решавшиеся на секс-эксперименты, которые в итоге оказались неудачными, рассказали о своем опыте. Истории, которые они считают ужасными, пользователи вспомнили на форуме Reddit.

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Многие отметили, что больше не будут заниматься сексом в душевой кабине.

«Из-за секса в душе в согнутом положении у меня так закружилась голова, что я думала, потеряю сознание», — Davina_Lexington, пользовательница Reddit.



Кроме того, многие пользователи, которые пробовали заниматься сексом на пляже, назвали этот опыт негативными. Они рассказали о неудобствах, с которыми столкнулись.

«Вы забудете о песке, но очень быстро о нем вспомните», — bbbbbthatsfivebees, пользователь Reddit.



Некоторые с неудовольствием обнаруживали, что эксперименты с едой или забывчивость относительно свойств некоторых продуктов могут привести к печальным результатам.

«Девушка делала мне минет и одновременно держала во рту очень мощный ментоловый леденец. Как идея выглядит классно, но я испытал пыточную боль в пенисе», — bapexakira, пользователь Reddit.



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«Были дома у парня, он только что поел жареный сыр. Ничего страшного, но он не рассказал, что делал сыр с острым соусом. Засунул в меня палец, и я заорала. Потребовалось время, чтобы понять, почему у меня все горит», — babybumbleybee, пользовательница Reddit.



Ранее беременная женщина узнала, что вместо занятий сексом с ней муж смотрит порно и фотографии бывших любовниц. Свое возмущение она выразила в разделе форума Reddit, посвященном изменам.