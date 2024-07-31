Юрист предупредил, когда секс на балконе обернется уголовной ответственностью

Юрист Матюнин: за занятия любовью на балконе могут завести уголовное дело. Опасность в том, что вас могут увидеть дети — а это повод возбудить уголовное дело о развращении несовершеннолетних. Сроки по этой статье огромные — до 15 лет лишения свободы. Если вы решились с партнером на эксперименты, нужно учитывать ряд нюансов. Подробнее о них «Секрету фирмы» рассказали юристы.

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Что будет, если секс на балконе увидят дети

Если свидетелем секса на балконе станет ребенок до 14 лет, нарушителям может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы, рассказал адвокат Нурлан Гасымов. Если же свидетелей такого же возраста несколько, срок может увеличиться до 12 лет.

«Если развратные действия в отношение лица, которое не достигло 16-лет, — преступление небольшой тяжести, то действия в отношении ребенка, который достиг 12 возраста, но не достиг 14 возраста, преступление тяжкое. Прекратить уголовное дело по примирению сторон не удастся», — пояснил Гасымов.



В законе говорится, что за развратные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, грозит до 15 лет лишения свободы.

Но на практике для любителей любовных утех на балконе всё обстоит не просто. Уголовное дело за развратные действия возбудить действительно могут. Но для этого несовершеннолетний должен сам сообщить силовикам о случившемся или просто дать показания.

В любом случае любовникам, скорее всего, будет, что сказать в свою защиту.

«В действиях партнёров может вообще не быть умысла на развращение посторонних. Они могут не знать, что за происходящим наблюдают дети, могут не знать этих детей, и не опознают их в ходе расследования», — объяснил адвокат Олег Матюнин.



Могут ли оштрафовать

Юрист Дмитрий Безделин отметил, что секс на балконе в некоторых случаях могут расценить как мелкое хулиганство. Например, если партнёры в процессе матерятся или каким-то образом нарушают общественный порядок.

Но тут важны детали. Например, если балкон — часть вашей квартиры (общедоступные балконы тоже бывают), то за секс там ничего не грозит, если его не видят дети. Это ваша частная территория.

«Если партнеры свешиваются с балкона, их тела выходят за пределы его границ, то они оказываются на улице, которая является общественным местом. Риск вменения мелкого хулиганства по статье 20.1 КоАП РФ есть. Грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 50 000 до 100 000 рублей», — пояснил Матюнин.



Вывод и советы

Юристы сошлись во мнении, что лучше всего воздержаться от интимных отношений на балконе. Но если уж очень хочется, то следует соблюдать базовые правила: