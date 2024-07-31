Как поддержать близкого человека в конце его жизни

Катерина Печуричко, основательница Death Café в России, сказала, что обычно это происходит, когда мы сталкиваемся со смертью близкого человека.

Это может быть связано с утратой кого-то значимого для нас или с осознанием того, что мы сами когда-нибудь умрём, отметила она в беседе с «Секретом фирмы».

Многие люди стараются не думать о своей смерти и живут так, будто у них есть всё время мира. Но когда мы сталкиваемся с неизбежностью, нас ожидает более или менее успешное прохождение стадий принятия:

1. Шок, ступор, отрицание. Человеку может быть трудно поверить в близость смерти, он отшучивается, спорит, отказывается от помощи. Но в этот момент ему и его близким нужно время на осознание происходящего.

2. Сильные реакции. Одни начинают злиться на жизнь или врачей, другие ругают себя за то, что недостаточно следили за здоровьем. Кто-то ищет надежду в религии или ритуалах. Но все эти реакции — это способы справиться с болью и страхом.

3. Бессилие, отчаяние, депрессия. На этом этапе человек может чувствовать себя беспомощным и опустошённым. Но это также время, когда мы можем обратиться за помощью к близким, друзьям или специалистам.

4. Принятие. Здесь человек принимает неизбежное и старается использовать те возможности, которые у него есть.

Как быть, если умирают близкие?

Часто говорят, что тяжело тем, кто остаётся, но это не совсем так. Умирающий человек также может чувствовать себя одиноким, даже окружённый близкими.

Печуричко подчеркнула, что родные и близкие начинают бороться за жизнь своего близкого, искать альтернативное лечение и пробовать разные методы, чтобы его спасти. Но в этой борьбе они могут забыть о том, что умирающий тоже хочет прожить последние дни своей жизни по-настоящему.

Эксперт рекомендовала начать с вопроса себе: чем вы можете помочь своему близкому, если его невозможно спасти? Ведь если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь.

Если мы остаёмся с умирающим человеком, а не живём в параллельных мирах, ему будет не так одиноко и страшно. Это очень важно — выдерживать ситуацию смерти своего близкого человека и проходить с ним этот путь, не убегая от реальности, заключила Печуричко.