Доказано, что работа на дому подавляет инновации

Результаты нового исследования показали, что работа из дома и по гибридному графику может сделать сотрудника менее эффективным с точки зрения предложения чего-то нового. К такому выводу пришли экономисты из Университета Эссекса и Чикагского университета.

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Учёные из Университета Эссекса и Чикагского университета обнаружили, что люди, которые работают по гибридному графику (когда часть рабочих дней они проводят дома, часть — в офисе), с меньшей вероятностью выдвигают инновационные идеи, чем коллеги, которые всегда работают в офисе. Также сотрудники, работающие из дома, обычно предлагают менее качественные инновационные идеи, чем те, кто всегда находится в офисе.

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Все полученные в ходе нового исследования данные были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Лучше всего для генерирования каких-то инновационных идей сделать так, чтобы в определённые дни вся команда находилась в офисе. Это делает график менее гибким, но может принести пользу компании.

Исследование охватывало более 48 000 сотрудников крупной индийской ИТ-компании, когда те работали только в офисе, только из дома, по гибридному графику.