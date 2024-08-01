Психолог перечислила признаки «удобных» людей

Им свойственно пренебрегать своими желаниями. Они боятся не угодить окружающим, зачастую ждут похвалы, «пашут за троих» на работе. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Что делает удобный человек, который отказывается от своих желаний в угоду исполнения желаний и требований других людей, он в чистом виде покупает любовь. Он с детства уясняет, пока он хороший, его любят. Как только он станет плохим или не таким, как хотелось бы, неидеальным, не оправдывающим ожидания, хуже, чем сын маминой подруги, значит, любить его перестанут.

Им кажется, что расположение от окружения, а оно становится эмоционально мудрее удобного человека, и они начинают манипулировать фразой: «Ты молодец». И вот это — «ты молодец» — окупает все затраты. Получается, что такая женщина или мужчина вечно недополучает, что должен получить, включая деньги. Он вечно почему-то находится в отношениях, которых не хочет находится или не знает, как из них выйти. Он на работе пашет за троих, но его почему-то не признают и не повышают. Это всё и есть последствия постоянного страха быть плохим. Не то, что ориентация на хорошесть, а от страха быть плохим, потому что любить не будут».



Ранее психолог рассказала, когда необходимо устанавливать личные границы. Речь идёт о ситуациях, когда при общении человек чувствует злость, стыд, раздражение и другие негативные эмоции. Оградить себя позволяет умение говорить «нет». Исключение следует делать лишь в «кризисных» обстоятельствах.