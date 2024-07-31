Как преодолеть страх перед походом к стоматологу

Способы преодоления страха перед стоматологами назвал россиянам в беседе с «Мослентой» врач — стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

В первую очередь человеку, который испытывает страх перед стоматологами, следует откровенно поговорить с врачом и рассказать о своей тревоге. По словам Давидяна, хороший специалист постарается максимально подробно сообщить об этапах предстоящих процедур, чтобы снизить уровень беспокойства.

Поможет и подготовка к посещению, которая включает в себя сбор всевозможной информации о предстоящих манипуляциях в кресле стоматолога, чтобы меньше переживать. Еще можно выучить и практиковать методы расслабления. Их довольно много, найдите те, что будут максимально подходить конкретно вам и снижать тревогу, отметил эксперт.

Чем регулярнее посещать стоматолога, тем меньше страхов будет связано с этим мероприятием. Выбирайте специалиста внимательно, чтобы вы могли ему довериться. Если никакие способы не помогают, стоит проработать вопрос с психологом.

Давидян напомнил, что среди наиболее распространенных причин страха находится прошлый опыт. Если при посещении клиники пациент испытывал болезненные, неприятные ощущения, подсознательно он будет считать, что так будет всегда. Особенно глубокий след оставляет негативный опыт, полученный в детстве.

Еще один фактор — впечатлительность. Некоторые люди, даже не испытав на себе какие-то процедуры, будут их бояться, если наслушаются рассказов от других. На состояние пациента влияет неизвестность — все, чего мы не знаем, в первую очередь вызывает страх, — а также утрата контроля — некоторые пациенты испытывают глубокое чувство дискомфорта и беспокойства, если не способны контролировать процесс, а делать это в стоматологическом кресле затруднительно. Кроме того, есть фобия, которая заключается в страхе перед любыми медицинскими процедурами и манипуляциями.

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