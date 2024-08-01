Психолог рассказала о последствиях просмотра одних и тех же сериалов

Клинический психолог сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» Виктория Кондрашина рассказала об особенностях просмотра одних и тех же сериалов.

Пересмотр одних и тех же фильмов и сериалов может оказывать на мозг как положительное, так и негативное влияние, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, у пожилых людей повторный просмотр вызывает чувство ностальгии, а также приятные воспоминания об определённых периодах жизни, особенно если фильмы и сериалы связаны с культурным контекстом их эпохи.

В то же время, отметила психолог, уже известный сюжет снижает внимание и когнитивные функции.

Кондрашина рекомендовала проводить совместный пересмотр фильмов и сериалов.

Это поможет пожилым людям укрепить социальные связи, выразить эмоции и заметить ранее не подмеченные детали.

Ранее психофизиолог, кандидат химических наук Вера Третьякова, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ и старший преподаватель кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ, объяснила, почему из-за частого использования социальных сетей могут снижаться когнитивные способности.