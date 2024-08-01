Семь признаков эмоциональной измены: проверьте себя

В век цифровых технологий эмоциональные измены случаются чаще — вам не обязательно знакомиться лично, чтобы флиртовать в переписке и ощутить романтический интерес к загадочному незнакомцу в Сети. Следующие семь признаков помогут осознать, что вы, вероятно, перешли черту.

© Super.ru

Вам интереснее общение «на стороне»

Черпать вдохновение в общении совершенно нормально — едва ли партнер может поддержать беседу на узкоспециализированную тему лучше вашего дружелюбного коллеги. Ситуация под контролем, если от этого не страдают ваши отношения. Как только ваши внимание и энергия достаются кому-то в ущерб второй половинке — можно говорить об эмоциональной измене. Не забывайте о балансе — наслаждаясь общением вне брака, важно убедиться, что вы тем самым не разрушаете эмоциональную связь с супругом.

Вы получаете удовольствие от тайной связи

Хотя ваши чувства (в том числе платонические) по отношению к симпатии могут быть искренними, вы получаете особое удовольствие от «порочности» и секретности вашей связи? В таком случае вы и сами осознаете, что происходит нечто плохое для ваших отношений, но не можете или просто не собираетесь останавливаться. Радость может быть вызвана в том числе возможностью «отдохнуть» от партнера.

Вы чувствуете необходимость скрывать содержание или частоту общения

За исключением случаев нездоровой ревности утаивать от партнера эпизоды общения с другими людьми нет никакой необходимости. Когда вы начинаете осознавать, что партнер ни в коем случае не должен узнать, о чем вы говорите с неким третьим лицом и как часто вы это делаете, — это тоже эмоциональная измена, если речь не идет о конфиденциальном общении по объективным причинам.

Вы боитесь признаться себе в изменениях

Даже если ваш партнер заподозрил неладное и прямо спрашивает вас об изменениях в вашем поведении — вы будете все отрицать или сошлетесь на усталость. Отказ обсуждать с партнером статус состояния ваших отношений может быть признаком серьезного разлада. Даже если ваша эмоциональная измена относительно безобидна для вашего союза, избегание серьезных разговоров может привести к расколу в паре, когда вы просто перестанете понимать друг друга.

Вы испытываете романтические чувства к другому

Пожалуй, самый очевидный признак эмоциональной измены — это романтические отношения на стороне. Тем не менее все индивидуально: для кого-то и поцелуи не считаются предательством. Но если говорить об эмоциональной неверности — частые фантазии об одном конкретном человеке тоже считаются, тем более если объект вожделения в курсе вашего неравнодушия.

Вы «прицениваетесь» к запасному варианту

Как ни крути, мы сравниваем с другими людьми не только партнеров, но и себя. Подметить, что кто-то зарабатывает больше вашего избранника, не то же самое, что в мелочах представлять свою жизнь с симпатичным соседом. Другими словами, если вы всерьез рассматриваете возможность подготовить «запасной аэродром», возможно, пора признать, что текущие отношения более нежизнеспособны.

Партнер «проигрывает» в приоритете

Еще один пример эмоциональной измены — случаи, когда потребности другого человека из раза в раз оказываются выше потребностей вашего супруга. Например, вы без раздумий откажете вашему мужчине в сопровождении на важное семейное мероприятие только потому, что договорились «списаться» с новым другом. Если ваша эмпатия и работает, то точно не в пользу постоянного партнера.