Киберпсихолог ННГУ им. Лобачевского Валерия Демарева рассказала, как бороться с зависимостью от онлайн-покупок. Советы ученого опубликовал в своем Telegram-канале редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Демарева объяснила, что расставаться с виртуальными деньгами проще, чем с наличными, поскольку пропадает физическое ощущение денег.

Все материальное всегда ощущается более остро, чем то, что виртуально. Затмевает мозг и удовольствие от шопинга, — рассказала киберпсихолог.



Тем, кто заметил, что слишком много денег тратит на онлайн-покупки, она рекомендовала проводить самоанализ. Для этого она посоветовала посчитать время, проведенное на маркетплейсах и количество покупок. Потом нужно оценить, насколько это нужные вещи, и задаться вопросом:

«Какой долей этих товаров я пользуюсь в реальной жизни?».



Также Демарева предложила вести дневник покупок в мобильном приложении.

Тем, кому эти советы не помогли, она рекомендовала обратиться к психологу, так как, возможно, онлайн-шопинг закрывает другую непроработанную потребность.

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