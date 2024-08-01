Специалист дала совет, как легче перенести окончание отпуска

Психотерапевт Кракшина: легче пережить выход из отпуска поможет планирование следующего. Лето — пора отпусков, и многие ждут эти дни с нетерпением: кто-то отправляется за границу, кто-то нежится на отечественных курортах, а кто-то проводит отпуск с близкими или как-то по-другому. Но почти всех объединяет одно — нам всем жаль, что отпуск заканчивается. Рассказываем, как легче пережить выход на работу.

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Как пережить выход на работу

Как рассказала РИАМО врач-психотерапевт к. м. н. Ирина Крашкина, нужно настроить себя на то, что работа — способ поддержания качества жизни и интереса к ней. Поэтому при выходе на работу, можно позволить себе планировать следующий отпуск. Это будет мотивировать вас на труд.

В какой день выходить из отпуска

Психотерапевт отметила, что лучше выходить из отпуска, чтобы ваша первая рабочая неделя получилась укороченной. Так вы будете входить в рабочий процесс постепенно.

Как наладить сон после отпуска

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов порекомендовал за несколько дней до завершения отпуска просыпаться на час раньше, иначе организму будет трудно перестроиться и у вас ощущение отдыха пропадёт в первые же рабочие дни.