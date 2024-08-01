Почему «приставания» в браке могут привести к полному отсутствию секса

Профессор Алан Райли, исследователь сексуального здоровья из Университета Ланкашира, отследил уровни сексуального влечения респондентов на большой выборке, построив соответствующий график. Оказалось, что женщины, как правило, чаще располагались в нижней части, а мужчины — в верхней. Другими словами, среднестатистическая женщина в браке с таким же мужчиной будет хотеть секса реже, чем партнер.

© Super.ru

Стремление получить желаемый секс, в свою очередь, приводит к тому, что мужчина активно намекает на близость — в ход идут не только прикосновения и объятия, но и не слишком изящные шутки и реплики. Если секс в таком случае и случается, то «дежурный» — которым не удовлетворены оба. Но и это еще не все — ученый обнаружил, что на фоне «домогательств» партнера женщины нередко начинают пресекать любые прикосновения — из-за опасения, что они могут привести к половому акту.

Однако решение проблемы есть у сексолога Эндрю Маршалла. В интервью Daily Mail эксперт советует супругам договориться о местах, где объятия могут стать приглашением к сексу, а где — не могут.

Например, в спальне и ванной это намек, а в гостиной на диване можно расслабиться и насладиться моментом, прижавшись друг к другу без каких-либо ожиданий. В конце концов, о некоторых вещах нужно просто сказать вслух, не замалчивая дискомфорт.