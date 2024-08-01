Психолог назвал главные признаки мужской измены

Главным признаком мужской измены является чувство вины, заявил в беседе с NEWS.ru психолог Александр Кичаев. По его словам, мужчина в таком случае проявляет излишнюю эмоциональность.

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Измена — это всегда чувство вины. То есть мужчина проявляет либо излишнюю эмоциональность, либо, наоборот, он слишком закрывается, чтобы не проколоться перед вами, или он слишком хороший, или закрытый, — отметил Кичаев.



По словам эксперта, еще одним признаком того, что мужчина изменяет, может стать обсуждение отношений, семьи, будущего и женитьбы, а также изменение рабочего графика.

Также нарушение графика является признаком измены. У него появляются новые рабочие встречи, командировки, задержки на работе, друг, с которым он стал общаться чаще, чем раньше, чтобы тот прикрывал измены, — сказал психолог.



Ранее психолог, эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова заявила, что роман с мужчиной-нарциссом опасен тем, что такой партнер может подорвать самооценку женщины. По ее словам, женщина может начать сомневаться в себе и в том, что делает.

До этого психолог Александра Миллер рассказала, что женщины могут изменять по ряду причин, среди которых нехватка внимания или денег. По мнению специалиста, на это также влияет отсутствие эмоционального контакта с партнером. Кроме того, любовник может появиться, если женщину унижают или оскорбляют, отметила эксперт.