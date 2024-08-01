Психолог объяснил, почему измена в ответ на измену не поможет

Пожалуй, сложно найти человека, которому бы никогда не изменял партнер. От предательства в отношениях не застрахован вообще никто, увы.

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«Наибольшее количество измен происходит в возрасте от 20 до 30 лет. В этом периоде люди часто находятся в поиске себя и своих потребностей, что делает их более уязвимыми к неверности. У более зрелых людей причины неверности чаще носят психологическую подоплеку», — объясняет психолог Лидия Вебер.



Причина измен — гормоны

Основная причина, по которой измены часто случаются в этом возрасте, связана с гормональными изменениями.

«Уровень тестостерона, который отвечает за сексуальное влечение и агрессивное поведение, наиболее высок именно у молодых людей. Это может объяснять повышенную сексуальную активность и стремление к новизне в отношениях», — рассказывает Лидия.



Вряд ли кому-то это принесет сильное утешение, но все же немного проще разбираться в произошедшем, зная, что человеком управляли гормонами, с которыми порой бывает ой, как непросто совладать. Дамы, вспомним себя и свои скачки настроения в период ПМС или в беременность — а ведь это ровно те же химические изменения в организме.

Изменить в ответ — не вариант

Когда один из партнеров узнает об измене, первой реакцией может быть желание отомстить. Измена в ответ на измену часто мотивируется стремлением восстановить внутренний баланс и уязвленное чувство собственного достоинства. Партнер, которого предали, чувствует себя униженным, ему, бывает, хочется возместить этот эмоциональный ущерб. Однако этот подход редко приносит положительные результаты. И вот почему.

Усиление конфликта

Ответная измена обычно приводит к большему конфликту и обострению ситуации. Партнеры начинают обвинять друг друга, и отношения могут окончательно разрушиться.

Потеря доверия

«Доверие, однажды подорванное, восстановить трудно. Ответная измена усугубляет проблему и делает восстановление доверия почти невозможным. А без этого почти невозможно построить прочные отношения», — подчеркивает Лидия.



Эмоциональное выгорание

Измена, будь то первая или ответная, всегда связана с сильными эмоциями и стрессом, который усугубляется еще и чувством вины, явным или подсознательным.. Вместо исцеления, оба партнера могут оказаться в состоянии эмоционального выгорания.