Психолог объяснил, почему после слов собеседника не надо произносить «вот»

Проанализируйте свою манеру общения. И если вдруг вы из тех, кто привык говорить «вот» в ответ на слова собеседника, то лучше отучите себя от этого. Привычка «воткать» не способствует приятному и продуктивному общению и даже провоцирует антипатию.

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«Когда собеседник после того, как вы толкнули речь, говорит "вот" и продолжает после этого свою мысль, у вас возникает стойкое чувство, что вас не существует, никто не хочет вас видеть, слушать или хоть как-то воспринимать всерьез. Как будто важно только то, что говорит господин "воткальщик"», — рассказала психолог Вероника Степанова в личном Telegram-канале.



Почему же мы так любим произносить это слово?

«На самом деле человек говорит свое "вот" сразу после вашей речи, чтобы не потерять свою мысль и не сбиться с пути», — объяснила Степанова.



По мнению психолога, подобная привычка — неуважительный аспект (хоть мы его даже не замечаем), который очень сильно отталкивает от нас людей. Вместо «вот» Вероника Степанова советует говорить «да, ты прав», «это точно», «совершенно верно», «что, серьезно?», «боже мой».