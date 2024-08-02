Психотерапевт: сериалы про многодетные семьи увеличат количество браков

Психотерапевт Киях: сериалы про многодетные семьи увеличат количество браков
Врач-психотерапевт Алексей Киях отметил, что недостаточно просто убрать нежелательные образы. Запрет даст некоторый эффект, но появившуюся пустоту следует заполнить новыми позитивными и конструктивными историями.
- Причем это должно быть частью жизни человека и его повседневности. То есть не так, что сходить раз в год какой-то фильм посмотреть в кино, а именно что-то, что с человеком, условно говоря, каждый день. Это может быть какой-то блог или сериал, - рассказал Алексей Киях.
В пример эксперт привел сериал "Улицы разбитых фонарей", где были яркие персонажи и ситуации. Его популярность привела к тому, что больше людей пошли работать в милицию.
- Это удачный конструктивный кейс, который может быть задействован и для других задач, но, конечно, с другими актерами и сюжетами, - уверен психотерапевт.
Также Алексей Киях прокомментировал рост числа одиноких людей. В России за 2023 год число свадеб снизилось на 18 %. И такая ситуация сохраняется во многих странах. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одиночество даже назвали глобальной проблемой человечества. А по степени вредного влияния на здоровье человека медики сравнивают одиночество с ежедневным выкуриванием 15 сигарет.
Психотерапевт Киях подчеркнул: сознательный отказ от создания семьи - это не болезнь, но может быть отклонением. Причиной снижения числа браков часто бывает сложное детство.
- Это непростые периоды, которые были в жизни страны и общества: война в Афганистане, перестройка, 90-е годы, когда царило ощущение нестабильности, угрозы, бесперспективности всеобщей. И те люди, чье детство, юность пришлось на эти непростые периоды, они его несут в себе и во взрослой жизни. И другой момент, тоже важный, это позитивные образы, которые транслировались в этот период - это образ личной успешности в виде карьеры, высоких доходов, возможности получать необычный опыт, - пояснил врач-психотерапевт в беседе с "ОТВ - Екатеринбург".