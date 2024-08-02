Психотерапевт: сериалы про многодетные семьи увеличат количество браков

Врач-психотерапевт Алексей Киях отметил, что недостаточно просто убрать нежелательные образы. Запрет даст некоторый эффект, но появившуюся пустоту следует заполнить новыми позитивными и конструктивными историями.

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- Причем это должно быть частью жизни человека и его повседневности. То есть не так, что сходить раз в год какой-то фильм посмотреть в кино, а именно что-то, что с человеком, условно говоря, каждый день. Это может быть какой-то блог или сериал, - рассказал Алексей Киях.



В пример эксперт привел сериал "Улицы разбитых фонарей", где были яркие персонажи и ситуации. Его популярность привела к тому, что больше людей пошли работать в милицию.

- Это удачный конструктивный кейс, который может быть задействован и для других задач, но, конечно, с другими актерами и сюжетами, - уверен психотерапевт.



Также Алексей Киях прокомментировал рост числа одиноких людей. В России за 2023 год число свадеб снизилось на 18 %. И такая ситуация сохраняется во многих странах. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одиночество даже назвали глобальной проблемой человечества. А по степени вредного влияния на здоровье человека медики сравнивают одиночество с ежедневным выкуриванием 15 сигарет.

Психотерапевт Киях подчеркнул: сознательный отказ от создания семьи - это не болезнь, но может быть отклонением. Причиной снижения числа браков часто бывает сложное детство.