Какие ошибки мы совершаем во время стресса

Стресс — естественная реакция организма на сложные жизненные ситуации. Однако, когда он становится хроническим, мы можем совершать ошибки, которые обычно приводят к неприятным последствиям как для физического, так и психического здоровья. Вместе с Николаем Ковалёвым, доктором биологических наук, экспертом бренда биокомплексов «Доктор Море» мы разобрались, что не нужно делать в моменты особого напряжения, и как с этим справиться.

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Компульсивное переедание

Замечали ли вы за собой, как во время стрессовых ситуаций не можете перестать есть? В такие моменты вы не видите меры, а остановиться можете лишь тогда, когда подпирает чувство тяжести или даже тошнота? Вероятнее всего, это и есть компульсивное переедание. Как говорят психологи, нет ничего удивительного в эмоциональной связи человека и еды, ведь с самого детства нас привыкли поощрять чем-то вкусным. Однако это перестаёт быть нормой тогда, когда пища становится единственным способом убежать от негативных мыслей. Очевидным последствием компульсивного переедание является набор лишнего веса и ожирение. Кроме того, возрастает вероятность возникновения сахарного диабета, ведь с большей вероятностью в такие моменты в ход идёт нездоровая еда, и сладости. Чтобы избавиться от компульсивного переедания, для начала постарайтесь найти альтернативные способы снятия стресса, например, занятие спортом, медитация или хобби. В моменты стресса крайне важна выработка эндорфинов — гормонов удовольствия и счастья. Даже непродолжительное занятие физкультурой или рисование на холсте способно снизить уровень гормона стресса — кортизола. Если вас всё же не покидает мысль о еде, старайтесь делать выбор в пользу домашней кухни. Так вы будете уверены в качестве и калорийности потребляемых продуктов. Не забывайте пить больше воды, сокращая при этом употребление кофе или чая, которые ещё сильнее нагружают нервную систему.

Бессонница

Часто на пару с тревогой и стрессом приходит бессонница. Недосып сам по себе приводит к истощению нервной системы, а во время стресса она и без того испытывает перегрузку. В итоге это образует замкнутый круг: чем выше уровень стресса, тем хуже сон, а чем хуже сон, тем сильнее наша тревога. Также недостаток сна может привести и к более серьёзным последствиям: ухудшить когнитивные функции, снизить иммунитет и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому продолжительность ночного сна должна быть не менее 7-8 часов. Как же нормализовать сон? За 1-2 часа до сна отложите в сторону все гаджеты. Согласитесь, что сегодня мы постоянно находимся в огромном информационном потоке, выйти из которого хотя бы на время очень сложно. Листая новостную ленту перед сном, вы загружаете вашу голову, как правило, ненужной информацией, что и мешает вашему здоровому сну. Заведите себе правило: кровать — это место отдыха, а не работы. Работа в кровати длительное время влияет не только на вашу осанку, но и на ваш сон. Помимо бессонницы, работа в кровати нередко приводит и к нарушению циркадных ритмов, что влияет на все системы организма. И старайтесь ложиться и вставать в определённое время как в будние дни, так и в выходные. Это поможет организму выработать привычку отдыхать примерно одинаковое количество часов.

Негативные мысли

Во время стресса зачастую всё, о чём бы мы не подумали, приобретает негативный оттенок. Мозг буквально не даёт подумать о чём-то светлом и радостном, а, наоборот, усугубляет ситуацию, окрашивая жизнь в серый цвет. Негативные мысли опасны: они могут замкнуть человека в кругу самообвинений, что в свою очередь усугубляет стрессовое состояние и даже может привести к депрессии. Старайтесь практиковать позитивное мышление и самомотивацию. Очень важно понимать, что состояние стресса временно и подвластно вам. Для того, чтобы положительные эмоции преобладали над негативными, попробуйте вести дневник благодарности, записывая то, за что вы благодарны этому дню. Окружайте себя позитивными людьми, смотрите весёлое кино, больше времени проводите на свежем воздухе, побалуйте себя тем, что давно хотели купить, будь то новая сумочка или крутой спиннинг. И не забудьте проанализировать свой рацион, ведь на наше самочувствие и в том числе на настроение влияет количество потребляемых витаминов и минералов.

Какие микроэлементы помогают справиться со стрессом

Часто уровень стресса, в который нас загоняет организм, это не последствия негативных мыслей, а совершенно определённый недостаток микроэлементов, которые помогают нервной системе ровнее реагировать на внезапные негативные события. Ниже — список наиболее частых дефицитов:

Железо. Железо необходимо для производства дофамина и серотонина, которые являются важными веществами, связанными с настроением и стрессом.

Кальций. Кальций играет важную роль в регуляции нервной системы и снятии стресса. Он помогает снизить уровень гормонов стресса и улучшить общее состояние здоровья.

Цинк. Цинк необходим для нормальной работы мозга. Он также помогает снизить уровень гормонов стресса и улучшить когнитивные функции.

Магний. Этот микроэлемент играет ключевую роль в регуляции нервной системы и снятии стресса. Он помогает уменьшить уровень кортизола и улучшить качество сна.

Стоит сказать, что рекомендации выше — очень условные, они помогают обратить внимание на сигналы, которые свидетельствуют об излишней реакции на стресс. Для более верного подбора витаминных комплексов обязательно обратиться к профильному специалисту.