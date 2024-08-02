Психолог рассказал о психологических особенностях лудомана

Молодыми лудоманами движет мания величия и стремление заявить о себе, людям до 25 лет следует запретить азартные игры, заявила в пресс-центре НСН Елена Дитер.

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Психолог, врач-психотерапевт Елена Дитер в пресс-центре НСН рассказала о психологических особенностях лудомана и о том, почему необходимо запретить азартные игры для тех, кто не достиг возраста 25 лет.

«Особенность лудомана — в игровом мышлении. Он нацелен на победу. Если человек не выигрывает, у него остается идея, что он должен отыграться. Это определенный капкан для таких людей. За последние десять лет количество лудоманов увеличилось на 500%. Это говорит о том, что доступ в интернет дает любому молодому человеку получить доступ к любой игре. Хочу обратить внимание еще на один момент — лудомания молодеет. Лудоманы — это люди с достаточно низкой самооценкой, они не уверены в себе. В момент, когда они получают выигрыш, они себя чувствуют властелинами мира, чувствуют, что могут достаточно ярко заявить о себе. Я бы запретила любые азартные игры до 25 лет, потому что до этого возраста недостаточно сформировано сознание, молодыми людьми движет желание заявить о себе миру. Мания величия превалирует, и сверхценность идеи далее приводит к одержимости», — сказала Дитер.



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