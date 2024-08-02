Шесть типичных проблем интровертов и как с ними справиться

Общество не слишком внимательно к потребностям тихонь: замечают ярких и громких. Но это не повод строить из себя экстраверта: ваша сила в другом. Ниже вы найдете несколько типичных проблем интровертов и подсказки, как их решить, чтобы остаться собой.

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Давление общества

Интроверты нередко чувствуют давление общества и беспокоятся о том, как к ним относится их окружение. Они также могут думать, что с ними что-то не так или что они не соответствуют общественным стандартам из-за своей замкнутости на публике. Психологи советуют жить той жизнью, которую вы сами видели, и осознать, что вас видят и слышат в любом случае. Чего точно делать не стоит, так это пытаться быть тем, кем вы не являетесь.

Усталость от общения

Всем время от времени нужно побыть наедине с собой, своими мыслями и чувствами. Однако интровертам «перезарядиться» в одиночестве особенно важно. Проблемы возникают тогда, когда нет физической возможности уединиться, а близкие могут даже не подозревать, насколько это для вас важно. В таком случае необходимо все же найти правильные слова, чтобы не обидеть близких, но в то же время обеспечить себе пространство для восстановления. В крайнем случае — пользуйтесь ванной комнатой.

Раздражительность на фоне перевозбуждения

В продолжение предыдущего пункта добавим, что когда зарядиться энергией перед очередным раундом общения не удается, интроверты могут стать раздражительными, даже если сами не вполне осознают причину изменений в собственном поведении. Специалисты советуют развивать осознанность и заранее подготовить приемы в технике «якорение», которые смогут нормализовать состояние в критический момент. Если эмоции все же взяли вверх, нужно взять на себя ответственность и двигаться дальше.

Проблемы на романтическом фронте

Романтические отношения зачастую даются интровертам непросто. Социальные взаимодействия их быстро истощают, из-за чего сокращается общее количество контактов с незнакомыми людьми, а без них практически невозможно найти вторую половинку. К тому же, неудачные попытки могут восприниматься более остро, чем если бы подобное случилось с экстравертом. Многочисленные свидания действительно могут казаться непосильными, поэтому выходом могут стать онлайн-знакомства. Главное, не спешить с их переносом в реальность — встречайтесь тогда, когда вам стало достаточно комфортно общаться в Сети.

Границы в отношениях с близкими

Интроверты не одиноки в своей проблеме с отстаиванием границ, но им может быть особенно трудно стоять за себя и заявлять о своих потребностях. Осознание проблемы — уже полдела. Для начала нужно понять, что ваша просьба не ущемит экстраверта только потому, что вам было непросто ее озвучить. А во-вторых, умение устанавливать границы можно натренировать. Начните с простого — не молчите, если кто-то ошибся не в вашу пользу. Правда на вашей стороне!

Управление общением с друзьями

С одной стороны, интроверты могут страдать из-за сложностей в общении. С другой — сами порой игнорируют сообщения и звонки и ничего не могут с этим поделать. Одним из способов решения проблемы может быть простое информирование: объясните в доверительной беседе, что задержку ответа не следует считать личным оскорблением. Но все же эффективнее сделать над собой усилие и не откладывать ответы в долгий ящик. Чаще всего достаточно ответить, что вы получили сообщение, и ответить в течение нескольких дней — так вам удастся избежать недопонимания и обид.