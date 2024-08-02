Психолог рассказала, как трактовать сны с участием умерших родственников

Важно обращать внимание на детали. Не рекомендуется идти вслед за покойниками или брать что-то из их рук. На подсознательном уровне это говорит о готовности спящего «соприкоснуться со смертью». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

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«Общение с умершими — отдельный вид сна. Обычно мы [психологи — прим. ГМ] стараемся говорить, что, если приходят умершие родственники, ничего страшного в этом нет покуда ты за ними не пошёл и ничего не начал у них брать. Что это за бессознательный символ, когда ты берёшь что-то у человека, которого уже нет? Ты как будто бы соприкасаешься с темой смерти. То есть твоё бессознательное как будто бы готово соприкасаться со смертью, как будто бы бессознательно включается программа на смерть. Поэтому если они к вам просто пришли посидеть и на вас посмотреть или что-то вам оставить, опять же какой-то символ. Вот что они вам оставят? Книгу? Ключ? Деньги? Покажут на какую-то картину во сне — вот это всё будет очень важно. Но единственное, старайтесь не идти за ними, старайтесь ничего не брать».



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