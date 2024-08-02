Психиатр рассказал, почему люди выбирают абьюзивные отношения

Есть люди, которым нравятся абьюзивные отношения, рассказал в беседе с «Радио 1» психиатр, сексолог академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер. По его словам, некоторые женщины боятся выйти из таких отношений из-за того, что могут оставить детей без отца.

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Есть люди, которым хорошо только тогда, когда им плохо, когда есть возможность пожаловаться. Если отношения не нравятся, из них нужно просто выходить. <...> Если они не хотят выйти из этих отношений и придумывают себе различные поводы остаться — это их выбор, — объяснил эксперт.



Психиатр отметил, что люди могут бояться заканчивать абьюзивные отношения, поскольку думают, что у них не будет средств на существование. Однако в таком случае нужно подумать, как можно самостоятельно себя обеспечить.

Было бы неплохо посоветоваться с кем-либо. Однако принимать решение можно только самому, потому что человек, который наталкивает тебя на это, останется виноватым, — подчеркнул Теслер.



Специалист порекомендовал поставить на первое место себя. По его словам, тогда жизнь станет насыщенной и интересной.

Ранее сексолог, психолог Александра Миллер заявила, что эмоциональные качели являются основным признаком мужчины-тирана. По ее словам, это говорит о нестабильности психики. Психолог отмечает, что сначала такие мужчины избивают женщину, а затем задабривают ее подарками.