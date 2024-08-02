Психолог рассказала, почему не стоит рожать детей от Павла Дурова

Женщинам, которые хотят родить ребенка путем донорства, не стоит пытаться заполучить биологический материал известного бизнесмена, основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова, заявила репродуктивный психолог, владелица агентства «Репродукция» Екатерина Минеева.

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«Я смотрю на донорство через призму своей профессии. И все не так радужно», – заявила Минеева.



Она напомнила, что современный облик Павла Дурова – результат работы пластических хирургов, косметологов, стоматологов и спортивных тренеров. «Натуральный» Дуров не обладал выдающимися внешними данными, поэтому ему пришлось приложить колоссальное количество труда, чтобы измениться.

Владелица агентства «Репродукция» выразила мнение, что не все женщины согласились бы выбрать основателя Telegram без искусственных изменений внешности, а гениальность не передается по наследству – это всего лишь случайное сочетание генов, пишет Life.ru.

«Все, кто мечтает о ребенке от Павла Дурова, не тешьте себя иллюзиями и не гонитесь за миражами», – заключила психолог.



Накануне Павел Дуров заявил общественности, что стал отцом более сотни детей в 12 странах благодаря донорству.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Дуров стал героем мемов после новости о сотне детей.