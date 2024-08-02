Сексолог развеяла еще один миф об оргазме

Психолог и сексолог Александра Миллер опровергла утверждение нидерландских ученых, что люди получают больше удовольствия, занимаясь сексом в носках. По ее словам, сказанным Пятому каналу, этот предмет гардероба не способствует улучшению тактильности.

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Я очень сомневаюсь, что в носках можно получить шикарный оргазм. И о какой тактильности может идти речь, если как раз носки препятствуют этой тактильности? — считает специалист.



Ранее врач-терапевт Самед Межер заявил, что улучшить сексуальную жизнь и оргазмы у женщин поможет кофе. По его словам, напиток воздействует на организм не физически, а психологически. Поэтому после чашечки кофе секс становится «просто взрывным», заверяет Межер.

Также психолог, сексолог Ольга Савская заявила, что женщины часто не могут достичь удовольствия из-за того, что они не знают, что их возбуждает. По ее словам, женщина должна найти свои эрогенные зоны, чтобы достичь желаемого результата.

Писатель Алмара Абгарян ранее отметила, что многие женщины считают утренний секс самым неприятным видом близости. Она сослалась на данные опроса, в котором только 11% отвечающих одобрили секс до 09:00. По словам писателя, в утреннее время женщин раздражает несвежее дыхание партнера и отвлечение от составления списка дел на день.