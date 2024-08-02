Как спасти семью: психолог дала несколько советов

Если пара хочет сохранить семью, для этого существует несколько способов, рассказала «Газете.Ru» психолог Оксана Афонина. По ее словам, нужно принять, что ссоры и конфликты неизбежны в любых отношениях.

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Самое главное, что необходимо осознать, чтобы выруливать стрессы и конфликты, — все, что вам говорит и делает другой человек — это про него, а не про вас. Если вы сможете осознать эту идею, вам будет в разы легче. А вот если вы реагируете на слова и поступки другого — это про вас, про ваши триггеры и травмы, вот с ними и нужно работать, — объяснила психолог.



Она добавила, что нужно научиться общаться я-сообщениями и уметь уходить от концепта вины и обвинения к принятию ответственности, а также понимать свои потребности и реализовывать их, не обижая своего партнера. Хорошее умение — уметь распознавать в ссорах не угрозу и нападение, а скрытую потребность.

Афонина подчеркнула, что в конфликтах важно соблюдать «правило 24 часов» и отвечать на поступки партнера не на эмоциях, а хорошенько все обдумав. Плюс человек поступает плохо не из-за того, что он плохой, а потому что он плохо себя чувствует. Эти простые правила могут сильно облегчить семейную жизнь.

Доверие — это процесс, а процесс требует времени. И еще общение, только через проговаривание своих чувств: страхов, ожиданий, разочарований можно снова начать сближение. Шаг вперед и два назад, три вперед и топтание на месте... так миллиметр за миллиметром сплетается новая ткань доверия и привязанности, — поделилась специалист.



При этом не все браки нужно спасать. Иногда лучше отпустить то, что тебе больше не подходит, подытожила психолог.

Психолог Елена Ярикова ранее предупредила, что невротические отношения можно определить по ряду признаков. По ее словам, среди таких признаков — тотальный контроль и невозможность быть собой.