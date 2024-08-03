В состоянии хронической усталости, при потере концентрации внимания и снижения когнитивных (познавательных) способностей и, конечно, депрессивных состояниях и нарушениях сна люди часто обращаются к психологам, а не к врачам. А это все могут быть симптомы дефицита железа, рассказал "РГ" практикующий психолог Алексей Сапкин.

По его словам, нередко именно от психологов люди впервые получают рекомендацию проверить ферритин. Дело в том, что организм накапливает железо в форме ферритина и потом использует это соединение для производства гемоглобина.

"Если к хронической усталости добавляется еще головокружение, головная боль, выпадение волос и ломкость ногтей, повышенный тонус затылочных мышц, синдром беспокойных ног (трудно контролируемое желание двигать ногами, в том числе во сне), то я в обязательном порядке отправляю человека сдавать этот анализ", - говорит эксперт.



В случае подтверждения предположения о низком железе, отмечает Сапкин, человек обращается к лечащему врачу, получает рекомендации по изменению питания и образа жизни. В результате лечения железодефицита жалобы по психологической части прекращаются или запрос клиента на психотерапию меняется.

Между тем, от нехватки железа страдает практически каждый третий человек, поясняет врач-специалист в здоровьесбережении медицицинской компании "ЛабКвест + Q Клиника Вера Сережина. Однако реальный процент может быть еще выше, если учесть скрытые формы.

Все симптомы недостатка железа - это прямое следствие недостаточного поступления кислорода к клеткам организма: слабость, утомляемость, бледность кожи, снижение работоспособности и энергии, говорит врач. Кроме этого, обратила внимание Сережина, при нехватке железа может развиться гипотиреоз, поскольку железо необходимо для синтеза гормонов щитовидной железы - вопреки стереотипу, ей нужен не только йод.

Она также подчеркнула, что особенно внимательно за уровнем железа необходимо следить беременным женщинам, дефицит этого микроэлемента у них может привести к гипоксии и нарушению развития плода, особенно его нервной системы.

"Для самой женщины недостаток железа может не быть столь критичным, но для плода последствия могут быть серьезными: задержка роста и развития, снижение иммунитета, повреждение органов, повышенный риск развития ДЦП, отклонения в развитии речи и психики" , - предостерегла медик.



Если говорить простыми словами, то железо непосредственно влияет на наш уровень жизненной энергии, подчеркнул доктор химических наук, профессор кафедры биохимии Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова Владимир Дадали. По его словам, недостаток этого микроэлемента чаще всего может возникнуть из-за трех причин: стресс, питание и заболевания. Так, в случае с питанием, в организм поступает недостаточно продуктов, богатых железом, таких как красное мясо, рыба, бобовые, орехи и зеленые листовые овощи. Также причиной может быть вегетарианская и веганская диеты. Стресс в таких случаях становится катализатором для создания дефицита элемента в организме. Болезни желудочно-кишечного тракта и хронические заболевания также способствуют снижению уровня железа в организме. У женщин его дефицит может быть связан с родами или циклом.

Критическими показателями дефицита железа считается снижение гемоглобина до уровня ниже 70-80 г/л, ферритина ниже отметки в 15 мкг/л, трансферрина - в 1,5 г/л, а также повышение общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) выше 85 мкмоль/л.