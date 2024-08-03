Как определить кризис среднего возраста

Про кризис среднего возраста (КСВ) не слышал только глухой, и подвергать сомнению его существование может только законченный циник и лишь по одной причине — он слишком молод, и ловкая рука судьбы еще не дала ему щелчка по носу: все будет, голубчик.

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Из всех последних проектов именно те, что посвящены этой теме, стали наиболее удачными по таким объективным показателям, как число просмотров и откликов и выведенный в итоге рейтинг популярности. Усложняется история тем, что на самом деле этот самый кризис — понятие, растяжимое во времени. Одних им накрывает лет в 35, других — в 40. Есть шутливое понятие «революции 48 года» (от Французской революции 1848-го), поскольку замечено, что у некоторых мужчин кризис случается на подходе к 50 годам. То есть понятно, что «старт» может случиться в разные временные периоды, и все зависит от массы факторов, уровня инфантильности объекта в том числе. Тем не менее психологи практически едины во мнении, что во сколько бы человека таким кризисом ни «накрыло», симптомы «болезни» будут проявляться примерно одинаково: возникнет ощущение постоянного недовольства тем, что происходит, неудовлетворенности жизнью, жесткой переоценке подвергнется прошлое, то, что прежде было привычным и радовало — начнет вызывать раздражение. Особо чувствительных доводит до исступления обостренное ощущение одиночества и ненужности этому миру, потеря радости и удовлетворения от привычных интересов. В общем, плохи дела. Не мил свет.

В советском кино тема кризиса среднего возраста раскрывалась не так часто и аккуратно. Это объяснимо: КСВ почти всегда влечет за собой разрушение семьи, а это в Стране Советов не приветствовалось. Вспомним «Полеты во сне и наяву», «Осенний марафон»... Не говорим про Вампилова и его зиловщину! Но это — фильмы. Сериалов же про этот кризис — минимум, хотя они есть, конечно («Псих», «Кеша должен умереть» и др. ) И тут появилось сообщение, что именно таким проектом решил заняться медиахолдинг «Цифровое Телевидение». Замах на рубль, если не больше: объявлено о съемках драмеди «35-я страница» с Аней Чиповской и Егором Корешковым.

По сюжету писатель Игорь Ангелевский (Егор Корешков) в очередной раз пролетает мимо вожделенной литературной премии. Ко всем бедам вдогонку у него крадут кошелек, в котором спрятана бесценная для него реликвия. Карманник, узнавший, кого он «обнес», начинает читать книги Ангелевского, становится его поклонником, а потом и учеником. Но что будет, когда вскроется правда? А Анна Чиповская играет девушку впавшего в кризис Ангелевского. Ей предстоит разобраться, что такое любовь на самом деле — вечное вытягивание человека за уши или предоставление ему возможности решать все проблемы самостоятельно? Что получится — увидим, драмеди на эту тему не так часты, а проект стал победителем «Лаборатории саспенса», которую проводит медиахолдинг «ЦТ», и был поддержан самим Минкультом России.