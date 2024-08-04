Страдаете от жары? Специалисты по сну советуют устроить сиесту — короткий дневной отдых после обеда.

«Исследования показывают, что такой перерыв может помочь снизить стресс и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Таким образом, привычка к сиесте, особенно в жаркие летние месяцы, может стать отличным способом сохранять спокойствие и продуктивность», — объяснила клинический психолог доктор Сара Бишоп.



Многочисленные исследования показывают, что даже короткий дневной сон может поднять настроение, повысить бдительность и работоспособность. К слову, эксперимент NASA показал, что 26-минутный сон повышает работоспособность пилотов и астронавтов на 34%. Так что если вы почувствуете упадок сил, иногда лучшее решение — не сопротивляться дремоте.

Однако во всем хороша мера: не переусердствуйте с продолжительностью перерыва, иначе вы можете почувствовать себя хуже, чем до отдыха.

«Короткий дневной сон может снизить уровень стресса и улучшить общую когнитивную деятельность, но важно избегать сна более 30 минут, иначе это может привести к обратному эффекту», — рассказала эксперт по сну Ребекка Суэйн.



Согласно данным Sleep Foundation, родителям маленьких детей особенно полезен дневной сон. Более половины (52%) родителей считают, что они не высыпаются, при этом почти две трети чувствуют усталость в течение дня. Почему бы не отдохнуть всей семьей?