Как увеличить сексуальное влечение в паре

Психолог Жанна Травкина рассказала, как можно увеличить сексуальное влечение. Она отметила, что прежде всего нужно держать интригу.

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Психолог уверена, что самая частая проблема длительных отношений заключается в том, что секс в паре упирается в рутину. Чтобы избежать этой проблемы — нужно поддерживать интригу.

— Физическая активность способствует выработке эндорфинов, что может повысить либидо и общее самочувствие. Но избегайте переутомления, чтобы не снизить желание заниматься сексом, — подчеркнула эксперт.



Травкина также советует исследовать собственную сексуальность, так как это является ключом для достижения яркой сексуальной жизни. Не стоит бояться экспериментировать и узнавать себя лучше.

Нужно проанализировать свои убеждения о сексе, поработать над преодолением чувства вины или стыда, связанных с сексом, передает Psychologies.ru.

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До этого сексолог Трейси Кокс назвала неочевидные способы доставить удовольствие мужчинам. По ее словам, мужчины втайне желают интимных ощущений, они не меньше женщин испытывают потребность в прикосновениях.