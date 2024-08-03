Как перестать лениться и заняться делом

22 июля мир отметил День мозга. Всем известно, что этот орган — главный «управляющий» жизнью человека. Однако он далеко не всегда готов к труду и даже зачастую работает не в наших интересах. «Вечерняя Москва» узнала, как обхитрить свой мозг и заставить его включиться на полную мощность.

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Американский психолог Джонатан Хайд, объясняя, как работает наш мозг, использовал забавную метафору. Представьте неповоротливого слона, шагающего по саванне. На спине у него сидит погонщик. Он определяет, куда слону двигаться и с какой скоростью. При этом слон может в любой момент вый ти из-под контроля. Маленький погонщик на спине у слона — это рациональная часть мозга, а эмоциональная часть — это, собственно, слон. Нейрофизиологи говорят, что этот самый «слон» не только своенравный, но еще и довольно инертный. Человеческая психика идет по пути наименьшего сопротивления.

— Отсюда берется такая черта человека, как лень, — говорит врач-психиатр, преподаватель медицинского института РУДН Владимир Соколов. — Наши предки находились в состоянии постоянного стресса, выживали, искали еду. Лишняя нагрузка им была ни к чему, поэтому лень стала полезным механизмом энергосбережения. В принципе сейчас она тоже выполняет функцию психологической защиты.



Полностью избавиться от существующих тысячелетиями особенностей психики не представляется возможным. Но это не значит, что ленивый человек обречен вечно пролежать на диване.

Важна мотивация

Для начала надо понять, зачем, собственно говоря, вам с дивана подниматься. Чего ради нужно выходить на пробежку, идти на работу, читать книгу?.. Мотивация играет главную роль.

— Существуют разные виды мотивации: запретительная и разрешительная, — объясняет Соколов. — К сожалению, сейчас часто преобладает негативная мотивация, основанная на тревоге, страхе. В детстве родители нам говорят: «Если будешь плохо учиться, то...». Во взрослом возрасте мы сами себе внушаем: «Если наберу вес, никто меня не будет уважать, все будут презрительно смотреть». Однако куда эффективнее представить позитивные моменты.



Стоит только начать

Мозг умеет втягиваться в работу. Незавершенные дела его раздражают. Это открыли психологи Курт Левин и Блюма Зейгарник. Однажды они зашли в ресторан и случайно обратили внимание на то, что официант не записывает заказы. Он отлично помнил все детали неоплаченных заказов, а те, по которым счет был закрыт, моментально забывал. Исследователи сделали вывод, что человек придает разное значение оконченным и незавершенным действиям. Даже при прочтении неинтересной книги люди бессознательно хотят ее дочитать. И это нам на руку. Чем постоянно думать о какомто важном деле, лучше им заняться, и мозг поможет довести его до конца.

Без фанатизма

Однако не стоит погружаться в новое увлечение с головой, забывая обо всех других задачах. Любое начинание требует постепенного привыкания. В противном случае оно может быстро вызвать отторжение.

А еще не нужно ставить перед собой сверхзадачи из разряда: «поучаствую в марафоне через месяц» или «прочитаю 100 книг за год». Дайте своему мозгу много маленьких промежуточных задач. Например, «сегодня потрачу на чтение один час». Выполняя их, вы будете понимать, что есть прогресс и вы движетесь в нужном направлении. Вместо одного большого поражения у вас будет много приятных побед.

Тренировка силы воли

Гениальный ученый и изобретатель Никола Тесла в детстве ставил над собой эксперименты. Если у него было печенье или сочное яблоко, которое он до смерти хотел съесть, он с болью в сердце отдавал его другому мальчику. Так он тренировал силу воли.

Тем, кому трудно бороться с ленью, полезно будет устраивать для себя подобные тренировки. Например, игнорируйте сладости, когда их предлагают коллеги. Сходите на тренировку в пятницу вечером, когда друзья зовут в гости. Постарайтесь лечь вовремя, даже если захотелось посмотреть фильм.

— В психологии воля — это психический процесс, представляющий собой сознательную мобилизацию ресурсов психики для выполнения какой-то деятельности, — говорит «ВМ» Владимир Соколов. — Воля индивидуальна. Она зависит от многого: настроения, мотивации, здоровья. К слову, если человек наблюдает серьезное снижение воли — это может быть симптомом психического заболевания, например депрессии.



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Шукшина, психолог: