Психолог дал женщинам совет, как привлечь мужское внимание

Чтобы привлечь мужское внимание, не нужно совершать экстраординарных поступков, рассказал психолог Артем Пузанков в беседе с NEWS.ru. Достаточно дать свободу собственной женственности и интересу к мужчинам, полагает специалист.

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Чаще замечают женщин, которые хотят и умеют переживать внимание к себе, имеют представление о своей привлекательности и естественны в проявлении своей сексуальности, — рассказал Пузанков.



Не для каждой женщины это будет простой задачей — например, из-за негативного опыта в прошлых отношениях, указал психолог. Женщины, воспринимающие мужчину как конкурента, посягателя на свою свободу или же неспособные осознать свою привлекательность, рискуют его оттолкнуть, добавил он.

Какие они, женщины, за которыми ухаживают мужчины? В первую очередь это женщины, которые: умеют распознавать и переживать свое возбуждение в контакте, имеют представление о своей сексуальности и свободно выражают ее, осознают свои страхи и потребности в отношениях с мужчиной, позволяют мужчине приблизиться, — заключил психолог.



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