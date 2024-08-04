Психолог объяснила первокурсникам, как справиться с нагрузкой в вузе

Чтобы адаптироваться к новой жизни, будущим студентам в первую очередь необходимо понять, что грядущий период – это переход из подросткового этапа к юности. Он знаменуется расцветом сил, которые необходимо правильно использовать. Об этом рассказала доктор психологических наук и профессор МГППУ Марина Розенова.

«Во-вторых, принять тот факт, что на ближайшие 4–6 лет (в зависимости от обучающей программы и специальности) вам потребуется концентрация усилий в разных направлениях, приоритетным из которых необходимо сделать обучение», – объясняет Розенова.



По словам доктора психологических наук, именно понимание обстановки и своей ответственности сформирует перспективное будущее: карьеру, статус, хорошее состояние самооценки и удовлетворенность жизнью.

Далее будущему студенту необходимо осознать, что обучение в вузе является переходом во многом на активное самообразование. Это значит, что первокурснику нужно овладеть навыками самоконтроля и достаточным уровнем самостоятельности, например от родительской опеки.

Профессор МГППУ подчеркнула, что поступившим в вуз нужно быть готовым к высоким нагрузкам, поэтому важно научиться совмещать труд и отдых, чтобы не произошло выгорания. Студенту нужно понаблюдать за тем, что его расслабляет, и включить такие виды отдыха в учебный график.

Первокурсник сможет не только качественно осваивать профессиональные навыки, но и не выпадать из студенческой жизни, которая полна интересных моментов, передает russian.rt.com.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в России нужно закрепить статус молодого специалиста. Он отметил, что в стране есть проблема с трудоустройством выпускников вузов, поэтому государству необходимо обеспечить их некоторыми гарантиями.