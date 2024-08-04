Когнитивная отстраненность: почему вы не можете сконцентрироваться

Причиной проблемы с концентрацией может быть синдром когнитивной отстраненности (CDS), заявила преподаватель психологии и педагогики в Университете Брунеля в Лондоне София Боукас. По ее словам, которые передает портал Ferra.ru, он встречается у 5–7% детей, примерно такой же показатель у более известного синдрома дефицита внимания.

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Боукас отметила, что CDS выражается в расстройстве внимания: пациенту часто нужно больше времени на выполнение определенных задач, но при этом само качество выполненной работы не снижается. У людей с таким синдромом обычно наблюдается излишняя мечтательность, небольшая спутанность сознания, сонливость.

Специалист подчеркивает, что, несмотря на первичную схожесть, CDS и СДВ являются разными состояниями. При последнем человек может быть либо слишком активным, либо иметь недостаточный уровень внимательности, а порой и сразу две эти особенности.

Ранее врач-эндокринолог Елена Козловская сообщила, что причиной недостатка энергии у человека могут стать депрессия, анемия или некачественный сон. Помимо этого, к такому эффекту могут приводить более серьезные проблемы со здоровьем: диабет, гепатит, гипотиреоз и заболевания сердца.