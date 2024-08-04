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Доктор объяснил, почему во время сна возникает ощущение падения

Каждый человек, наверное, просыпался от ощущения того, что он падает во сне. Доктор Энтони Юн рассказал, почему вообще возникает такое чувство и как с ним бороться.

Доктор объяснил, почему во время сна возникает ощущение падения
© unsplash

Ощущение резкого падения во время засыпания исследователи называют гипнотическим рывком — это внезапное сокращение или подёргивание мышц.

"Одно из объяснений заключается в том, что, когда ваши мышцы расслабляются, вы засыпаете, ваше тело интерпретирует это так, как будто вы падаете."

По словам Энтони Юна, один из способов избежать этого ощущения — избегать кофеина или физических упражнений за несколько часов до сна. Также спровоцировать гипнотический рывок могут недостаток сна, а также стресс и беспокойство.