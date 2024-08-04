Психолог рассказал, как сделать второй брак счастливее первого

Всезнающая статистика гласит, что после развода 80 процентов бывших супругов пытаются обрести семейное счастье в новых семьях. Но удаётся это далеко не всем. И около 60 процентов повторных браков также распадаются. Почему чаще всего распадаются повторные браки?

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Ошибка 1. С места в карьер

Одна из главных причин, по которой второй брак постигает участь первого – излишняя поспешность, нередко присущая тем, кто окунается в новые отношения.

«Это очень серьёзная ошибка – строить отношения сразу после разрыва, потому что тогда они будут строиться по той же схеме, что и предыдущие», – предупреждает московский психолог Дмитрий Орешин.



Дело в том, что, как мы уже не раз говорили, в основе выбора спутника жизни лежат психологические потребности человека, которые он, скорее всего, даже не осознаёт. Например, барышня, разведясь с мужем-диктатором, вновь выбирает себе в спутники мужчину, который относится к ней, как к своей собственности.

Или мужчина каждый раз женится на женщинах, норовящих упрятать его под каблук. И как бы он из этого каблука ни пытался выбраться, в каждом браке история всё равно повторяется.

В результате, выбирая спутника жизни, похожего на предыдущего супруга, вы просто обречены на то, чтобы повторить модель прошлой семьи. Но эта модель уже доказала свою несостоятельность. Немудрено, что и повторный брак спустя какое-то время приказывает долго жить.

Причины подобных повторений, как правило, таятся в усвоенной с детства модели родительской семьи, а также во внутренних психологических проблемах. И пока вы в этих проблемах не разберётесь, так и будете наступать на одни и те же грабли.

Поэтому, прежде чем отправляться в новое семейное плавание, нужно понять, по какой причине вас тянет к мужчинам или женщинам именно этого типа и почему отношения с ними не приносят ничего хорошего. Конечно, самостоятельно докопаться до истины будет нелегко. Но зато, поняв себя, вы сможете избавиться от прежних комплексов, пересмотреть своё отношение ко многим вещам.

Ошибка 2. Только ты во всём виновата

Ещё одна распространённая ошибка – возлагать всю вину за случившийся развод на бывшего мужа или жену. Дескать, это именно из-за него не удалось сохранить семью, а вот новый избранник непременно обеспечит счастливую жизнь.

Но начать с того, что никто не способен сделать вас счастливыми, кроме вас самих.

«При таком подходе вы ещё и лишаете себя возможности понять истинную причину крушения первого брака и устранить её во втором, – объясняет психолог. – Если вы не поймёте, из-за чего развалился первый брак, вы будете упорно повторять старые ошибки и во втором браке».



Так же губительно стремление объяснять случившийся развод исключительно внешними причинами – длинными ногами разлучницы, злой волей тёщи, толстым кошельком соперника.

На деле же причиной распада семьи обычно становятся отсутствие понимания, тепла между супругами и психологический дискомфорт, возникший в отношениях, нежелание супругов слышать и чувствовать другого, подстраиваться под него.

В разводе, как в один голос уверяют специалисты, всегда виноваты оба. Не берите на себя всю вину за крушение семьи. Но тем не менее попытайтесь понять, в чём заключался именно ваш «вклад» в случившийся развод.

Правда, по мнению некоторых психологов, с этой задачей лучше справляются мужчины.

«Мы больше склонны к анализу. Женщины больше живут эмоциями, – считает московский психолог Дмитрий Сейнов, – а мужчины больше живут мозгами. Если у мужчины что-то не получилось с конкретной женщиной, он – речь, конечно, идёт о нормальных мужчинах, – пытается сделать из этого какие-то выводы. То есть он старается анализировать ситуацию и, естественно, при поиске следующей спутницы жизни учитывает свой негативный опыт, в отличие от женщин. Женщины, как правило, наступают на одни и те же грабли по нескольку раз. Бросая одного алкоголика, они выходят замуж за следующего. Они не в состоянии проанализировать мозгами и полностью отключить эмоции».



Ошибка 3. А ну-ка полюби

Детская проблема – одна из самых болезненных в повторных браках. Самая большая ошибка, которую совершают в таких случаях новые супруги, – ждать, что ребёнок с отчимом (или мачехой) полюбят друг друга с самого начала.

«Для того, чтобы новые члены семьи привыкли и начали испытывать искреннюю симпатию друг к другу, им предстоит пройти долгий путь», – предупреждает психолог.



В первое время приёмному папе или маме не стоит самому делать ребёнку замечания, а тем более его наказывать. Нужно дать ребёнку время привыкнуть к вам и привязаться.

Маме в этот период надо научиться смотреть на своё чадо глазами постороннего человека, чтобы понимать, чем именно ребёнок может раздражать или даже возмущать.

Часто женщины стремятся оградить ребёнка от любых попыток его воспитания со стороны отчима. Это приводит к тому, что мужчина воспринимает ребёнка как постороннего человека. И в результате отчуждение между двумя этими и без того неродными людьми только усиливается.

Женщине лучше, наоборот, поддержать мужа в его стремлении принимать участие в воспитании ребёнка (разумеется, если речь не идёт о побоях и унижениях).

«Мужчина должен почувствовать, что его мнение и участие в воспитании ребёнка ценится. В нём нуждаются, – советует Дмитрий Орешин. – Чем больше души будет мужчина вкладывать в воспитание ребёнка, тем ближе этот ребёнок будет ему становиться».



Но рассчитывать на быстрый результат не стоит. По-настоящему родственные чувства, предупреждают специалисты, способны возникнуть только спустя лет десять совместного житья-бытья. Когда появятся общие ритуалы и традиции – непременные признаки сложившейся семьи.

Ошибка 4. Без права на прошлое

Некоторые начинают сравнивать нового спутника с прежним. Это происходит как раз в тех случаях, когда человек женится на копии своего предыдущего избранника. Спустя время в новой семье возникают прежние проблемы. Сравнения с предыдущим супругом становятся неизбежными. И часто не в пользу супруга нового.

«Такие сравнения – очень опасный путь, ступив на который, можно быстро разрушить и этот брак», – предостерегает психотерапевт.



Но даже если муж или жена и не собираются проводить сравнения со своими предыдущими половинками, проблемы всё равно неизбежны.

Ведь в повторные браки нередко вступают люди, уже успевшие обзавестись детьми, а порой и внуками. И новому супругу нужно смириться с тем, что в жизни его мужа или жены целый пласт, к которому лично он не имеет ни малейшего отношения. Сделать это очень непросто, особенно женщинам.

Многие представительницы слабого пола очень болезненно реагируют на стремление мужа поддерживать связь с прежней семьёй, чего ни в коем случае делать не следует.

Во-первых, как мы уже не раз говорили, если ваш муж не оставляет своей заботой первую семью, значит, он человек порядочный. А если он с лёгкостью отказывается от бывшей жены с ребёнком, не факт, что подобная участь не постигнет и вас.

«Бояться, что муж вдруг решит вернуться к бывшей жене – глупость, – считает психолог. – Если он, несмотря на свою привязанность к ребёнку, всё же решился на развод, то, скорее всего, он сделал это, сто раз подумав. И вероятность, что он вернётся к их маме, равна нулю».



Кроме того, предыдущая семья вашего мужа – это часть его жизни, в которой помимо его детей и бывшей жены, есть ещё и родственники, общие воспоминания, общее прошлое. И требуя, чтобы человек по вашей прихоти отказался от значимой части своей жизни, вы демонстрируете по сути полное равнодушие и пренебрежение к нему самому. Немудрено, что отношения рано или поздно начнут охлаждаться.

…Конечно, повторный брак требует больше мудрости и терпения. Ведь на совместную жизнь решаются уже взрослые и состоявшиеся люди. Многие из них даже не имеют общих детей. Единственное, что их в этом случае может связывать – душевная близость и психологический комфорт. В противном случае смысл в совместном проживании под одной крышей просто отпадает сам собой.

Но зато у вас за спиной есть бесценный опыт, который способен пойти на пользу. При условии, что вы, конечно, научились извлекать из него уроки.

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