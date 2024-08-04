Психолог дал советы, как улучшить настроение в течение дня

Перепады настроения могут усложнить жизнь человека и если не уметь управлять собой, то в результате можно наломать дров. Одним словом — наше настроение в течение дня влияет на всю сюжетную линию жизни. Именно поэтому так важно быть хозяином своего состояния и как ловкий серфер управлять им, а не плыть по течению, в результате оказавшись в разбитом состоянии у обочины жизни.

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Давайте углубимся в особенности работы человеческого организма. Итак, на эмоции человека влияют вырабатываемые в организме «гормоны счастья», соответственно, чем их больше, тем лучше наше настроение. Хорошая новость в том, что мы можем на это влиять. Психолог Елена Сапфирова рассказала о некоторых методах, как улучшить настроение в течение дня.

Метод 1: превентивный

«На уровень стабильной гормональной системы (с тем самым правильным вырабатыванием эндорфинов — "гормонов счастья") колоссальное влияние оказывает режим дня. То есть питьевой режим, соблюдение ритмов сна и бодрствования, сбалансированное питание. Например, по мнению ученых, человек с достаточным уровнем селена в организме, чувствует себя более уверенным, веселым и менее тревожным», — рассказывает эксперт.



Превентивный метод заключается в том, что мы заботимся о своем психологическом состоянии через соблюдение здорового образа жизни. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух и регулярная забота о физическом теле автоматически становится полезной для ментального здоровья.

Метод 2: гастрономический

Поднять уровень серотонина достаточно легко с помощью еды. Не забывайте, что быстрые углеводы вредны для вашей фигуры, поэтому речь пойдет исключительно о безвредных для организма продуктах. Таких, как финики, бананы, темный шоколад, кунжут, кедровый орех и другие.

«Секрет в том, что эти продукты богаты триптофаном, аминокислотой которая превращается в серотонин. Чтобы не допустить низкого уровня гормона, ученые рекомендуют включать данные продукты в свой рацион на регулярной основе», — акцентирует Елена.



Метод 3: психологический

Занятие любимым хобби, звонок другу, созерцание прекрасного — все это имеет один психологический аспект — фиксация на хорошем. Наше настроение очень часто становится результатом наших мыслей в течение дня. Елена, как практикующий психолог, хочет отметить, что считает такой метод управления состоянием самым эффективным. Занимаясь вопросом самооценки на протяжении нескольких лет, она заметила такую закономерность: человек с хорошим настроением и позитивным настроем на жизнь добивается больших высот в карьере, счастлив в личной жизни, имеет хорошие взаимоотношения с близкими и в целом имеет более высокий индекс благополучия.

Метод 4: активный

Всем известно, что регулярные занятия спортом повышают не только выносливость, но и оказывают благотворное влияние на психику в целом.

«Все эти простые привычки запускают совершенно иные процессы в вашем организме. Например, физические упражнения помогают регулировать уровень гормона стресса кортизола, не позволяя ему оставаться повышенным в течение длительного времени», — говорит психолог.



Такое снижение уровня кортизола помогает научиться регулировать стресс, улучшить качество сна и повысить эмоциональную устойчивость.

И последнее: привычка быть в хорошем настроении — это не врожденная особенность, а навык, который можно наработать. Забота о своем ментальном здоровье и поиск правильного настроения в течение дня позволит вам прожить свою жизнь ярко и в удовольствие.