Пять бытовых привычек, которые могут разрушить брак

Вам кажется, что это нормально, а у партнёра уже накипело и скоро рванёт.

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«Одна из самых частых тем для ссор в паре — бытовые разногласия. Каждый из нас воспитывался в своей родовой системе. В ней соблюдались определённые правила и традиции. Поэтому, когда два человека решают создать семью, они сталкиваются с разными взглядами на один и тот же вопрос. Отсюда и конфликты», - Татьяна Василькова, эксперт по коммуникациям, психолог, автор книги «Как прожить в браке без брака».



Если посмотреть шире на бытовые ссоры, то они основываются на несовпадении в своих представлениях о муже или жене. Ориентируясь на опыт и пример родителей, мы формируем личный образ того, как будет выглядеть наша половинка. Считаем, что так и должно быть, поскольку росли по этим правилам. Но в реальности получается иначе.

Прежде чем создавать свою семью, желательно заранее обсудить с партнёром, что важно для каждого из вас. Согласовав все моменты, найдя компромиссы, вы сможете сократить количество бытовых ссор.

Привычка №1. Встречать партнера неприветливо

Чаще всего происходит так, что жена возвращается домой раньше, чем муж. Важно, как она его встретит. Покажите, что вы соскучились, обнимите и спросите, как прошёл день. Не начинайте с упрёков, претензий, допросов. Агрессивное поведение сразу настраивает на конфликт, из-за чего мужчина может потом не захотеть вовремя приходить домой.

Привычка №2. Оставлять после себя беспорядок

Вы сразу убираете вещи в шкаф? А коллекционируете кружки возле компьютера? Одной из самых частых причин бытовых споров является беспорядок дома. Постоянно разбросанные предметы вызывают негативные эмоции у партнёра, который трепетно относится к уюту. Иногда он, может, попытается промолчать в надежде, что супруг(-а) уберёт самостоятельно. Но если его просьбы вернуть вещь на место игнорируются, это быстро перерастёт в конфликт.

Привычка №3. Неуважительно относиться к чистоте в доме

Нередко в семье встречаются две противоположности: один любит убирать, а другой не замечает ни клубков пыли, ни крошек на столе. Эта привычка может продолжать предыдущую. Конфликт будет неизбежен, если после генеральной многочасовой уборки партнёр запачкал ванную или прошёлся в грязных ботинках по вычищенному коврику. Такое поведение считывается как неуважение к стараниям второй половинки.

Привычка №4. Разное температурное восприятие

Кому из вашей пары всегда холодно, а кому жарко? Сейчас разница в температурных предпочтениях стала проблемой для многих семей. Например, жена любит прохладу, а муж — тепло. Особенно остро это чувствуется в знойное лето и суровую зиму. Тогда начинаются споры, оставлять ли открытым окно на ночь, на сколько градусов выставить кондиционер? Иногда этот вопрос удаётся решить лишь переездом в квартиру с бо́льшим количеством комнат или раздельной спальней.

Привычка №5. Разногласие в периодах бодрствования

Ещё один критерий, по которому супруги могут не найти общего решения — режимы «совы» и «жаворонка». Один любит просыпаться рано утром, а другому хочется поспать до обеда. Конфликт обостряется, если партнёры пытаются перевоспитать друг друга и подстроить под свой график. Этот вопрос решить не так просто, ведь от того, выспались мы или нет, зависят наша продуктивность и здоровье. Тут нужно уважительно относиться к супругу(-е) и стараться не беспокоить его/её в часы сна.