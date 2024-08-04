Четыре признака идеальных отношений: как понять, что рядом ваш человек

Практически невозможно найти идеального партнера без недостатков. Однако можно понять, подходит ли вам человек, который находится рядом. Вот четыре верных признака идеальных отношений.

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Вы быстро заканчиваете ссоры. Не существует отношений без споров, но важно обращать внимание, как именно вы их заканчиваете. Ваша связь будет крепнуть, если во время ссоры вы будете не отворачиваться друг от друга, а наоборот, «поворачиваться».

Вы эмоционально поддерживаете друг друга. Некоторые, находясь в отношениях, не умеют или не хотят поддерживать друг друга. Рано или поздно такой союз рушится. Человеку важно, чтобы партнер ценил его.

Вы растете вместе. Никому не понравится топтаться на месте, в то время как ваша половинка процветает и преуспевает. Вам повезло, если вам удается расти вместе с партнером.

У вас одни и те же ценности. Отношения становятся испытанием, если в паре абсолютно разные ценности. Сильная эмоциональная связь устанавливается тогда, когда у людей схожие приоритеты и взгляды.

Ранее психолог, эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова рассказала, что роман с мужчиной-нарциссом опасен тем, что такой партнер может подорвать самооценку женщины. По ее словам, женщина может начать сомневаться в себе и в том, что делает.