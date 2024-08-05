Как настроиться на работу летом

Летом часто трудно настроиться на работу. Как это лучше всего сделать, рассказала "РГ" психолог, схематерапевт Людмила Шульга.

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Она отметила, что работа - это часть взрослой жизни, поэтому не должна быть невыносимой даже летом. Но настрой на рабочий процесс может меняться в связи с сезоном, поэтому важно найти для себя подходящие ключи к тому, как управлять собственным состоянием.

Во-первых, психолог советует договориться со своей детской частью. Счастливый ребенок - это та часть внутри нас, которая испытывает удовольствие, радость, предвкушение и счастье. Часто случается так, что именно эта часть остается в тени во взрослой жизни.

"Не сейчас!", "Есть дела поважнее!", "Я слишком взрослый для этого!", "Это несерьезно!" - именно так останавливается внутри импульс, рожденный из детской части. Но важно понимать, что контакт с этой частью дарит больше всего заряда, вдохновения и сил на новые "взрослые" победы, поэтому так необходимо держать постоянную связь с внутренним счастливым ребенком. "Что ты хочешь, мой дорогой малыш, на самом деле?" - этот вопрос, обращенный внутрь себя, поможет найти индивидуальный ответ для каждого. Возвращайтесь к этому вопросу периодически и обязательно дайте себе то, что пришло в ответе. Это может быть что-то неожиданное, но связано с радостными эмоциями. Возможно, захочется купить себе большую порцию мороженого, гулять босиком в парке.

"Создайте новую заметку в телефоне "Желания моего внутреннего ребенка", записывайте все туда и обязательно в свои выходные дни подарите ему это. Так, зарядившись, вернуться в рабочий процесс будет намного легче!", - убеждена Людмила Шульга.



Во-вторых, нужно "отправлять" на работу свою взрослую часть. Определить для себя "большую цель", ради которой уж точно есть смысл потрудиться даже летом, держать ее в фокусе, чтобы она была неким вознаграждением за труды.

В-третьих, нужно научиться держать баланс между работой и отдыхом. Сложности могут возникать там, где нарушен баланс между работой и отдыхом. Большинство людей умеют много работать, но совершенно не умеют отдыхать, более того, они могут испытывать сложные чувства, когда ничего не делают по работе. В итоге человек попадает в ощущение хронической усталости, выгорания и абсолютного нежелания что-либо делать. И тогда лучшим решением будет отдых.

Если у вас работа перевешивает, а отдых сложно себе разрешить, задайте вопрос: "Что самого страшного случится, если я позволю себе отдохнуть, остановлюсь, перестану бежать?". Ответ точно есть внутри и вместе с ним вы обнаружите чувство, которое так сильно вас подгоняет.

В-четвертых, нужно научиться осознавать, куда уходит энергия и внимание на самом деле.

"Если внутри есть ощущение хаоса и тревоги, что всего навалилось слишком много, и как будто работа добавляет беспокойства или туда вы идете из последних сил, я бы рекомендовала составить список с незавершенными делами по всем сферам жизни. Незакрытые вопросы, даже незначительные бытовые, действительно могут слишком много забирать на себя психической энергии, и в какой-то момент "батарейка разрядится", - поясняет психолог.



И продолжает: у мозга есть свойство преувеличивать масштаб, поэтому важно время от времени показывать ему реальную картину происходящего. Если составить список незавершенных дел и определить, в какой последовательности их закрыть, этого будет достаточно, чтобы почувствовать себя спокойнее.

И в-пятых, нужно научиться ориентироваться в своих истинных эмоциональных потребностях. Если вы находитесь в непонимании, для чего вам нужно это рабочее место или сфера деятельности, испытываете апатию, лень, нежелание приходить на работу, частое раздражение - это может быть сигнал, что есть смысл поразмышлять о смене рабочего места или смене должности на текущей работе. Вы могли "вырасти" из занимаемой должности или это рабочее место больше не закрывает внутренние потребности. Эти чувства могут быть в неосознаваемой зоне, но именно летом проявиться острее. Желание сменить рабочее место нормально, но многим бывает страшно даже допустить мысль об этом. Важно прислушаться к себе, признать свое внутреннее право на перемены и исследовать, что внутри вас останавливает. Возможно этого осознания будет достаточно, чтобы сделать шаг.