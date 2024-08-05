Клинический психолог раскрыла положительные качества поколения Z

Молодежь, которая выросла с гаджетами в руках, показывает потребительское поведение. С другой стороны, поколение Z предпочитает экологически чистые продукты, принимает участие в переработке мусора, поддерживает концепцию второй жизни вещей.

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К поколению Z относятся люди, родившиеся с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Это поколение выросло в эпоху цифровых технологий, это повлияло на их образ жизни и восприятие мира.

Клинический психолог и основатель Mindful Relationship Coaching Ирина Найдина отметила, что молодежь, которая выросла с гаджетами в руках, показывает потребительское поведение. С другой стороны, поколение Z предпочитает экологически чистые продукты, принимает участие в переработке мусора, поддерживает концепцию второй жизни вещей, а также активно пользуется услугами психологов и тренингов.

Эксперт в беседе с «Южным Федеральным» добавила, что цифровые устройства и соцсети могут выступать в роли привязанностей для поколения Z. Они обеспечивают временное чувство безопасности и принадлежности, заменяя реальные связи. Это может помочь молодежи в периоды неопределенности и стресса.

Беспокойство поколения Z об экологии можно рассматривать, как форму активного копинга (модель поведения), чтобы управлять экологическим стрессом. Молодежь чувствует, что контролирует ситуацию, когда выбирает чистые продукты и охраняют от загрязнения окружающую среду, это уменьшает уровень их тревоги.

По мнению Найдиной, обращение к психологам и участие в тренингах может быть способом развития коммуникативных способностей, укрепления самовосприятия и достижения успеха в личной жизни и карьере.

Она считает, что поддержка и развитие устойчивых практик, среди которых переработка и вторичное использование, могут помочь поколению Z разрешить внутренние противоречия и способствовать более осознанному потреблению.