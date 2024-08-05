Психолог объяснила, почему люди совершают импульсивные покупки

Привычка делать спонтанные, необдуманные, а порой и ненужные покупки может появиться из-за массированной атаки рекламными предложениями. Об этом рассказала психолог Юлия Харитонова.

Она отметила, что многие люди не расстаются со смартфонами в течение дня. Торговые компании отслеживают то, чем интересуются потребители, и начинают рассылать рекламные предложения.

Так, при покупке пальто онлайн-площадка предлагает сопутствующие товары: шапку, сумку и другие аксессуары.

Психолог объяснила, что за счет импульсивных покупок человек закрывает много потребностей, например, неуверенность в себе («В новой вещи я буду привлекательнее»).

Также он может закрывать чувство вины за прошлые бесполезные покупки, надеясь, что в этот раз будет иначе. У человека формируется зависимость от интернет-шопинга, передает РИАМО.

До этого представители Минпромторга заявили о необходимости упорядочить работу маркетплейсов и повысить контроль за их деятельностью, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Чтобы избавиться от шопоголизма, надо постараться разобраться в своих внутренних потребностях. Такой совет дала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.