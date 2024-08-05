Психолог перечислил характеристики «токсичных» матерей

Это женщины, у которых есть недиагностированные «тяжёлые» личностные расстройства.

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Пагубно влияет на психику ребёнка воспитание в семье алко и наркозависимых.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Не вся токсичность одинаковая. Существуют так называемые невротические мамы, которые наносят детям вред нехотя, потому что они не знали, что вредят, но вред нанесли. Есть другой уровень токсичности — дисфункциональные мамы, абсолютно разрушающие. Один из видов таких мам — это те, которые находятся в какой-либо зависимости или в тяжёлом личностном расстройстве, которое не диагностировано. Токсичная мама, то есть мама, которая отравляет чем-то жизнь ребёнка. Токсичность материнская часто маскируется под заботу, любовь, желание добра, воспитание сильной личности, такую гиперопеку. Это всё такая маскировка, которая очень сильно бьёт по человеку. Это всё нелюбовь. Так называемая дисфункциональная мама. Это либо алко, либо наркозависимые мамы. С каким-либо видом зависимости. Они своим существованием формируют у ребёнка комплекс спасателя и склонность к зависимому поведению. Обесценивающая или пренебрегающая мама, то есть такая, которая не даёт достаточно внимания своему ребёнку. Взрослый человек, у которого была такая мама, будет обесценивать себя во время всей своей жизни».



Соловьёва также рассказала, в каких случаях дети могут вырасти с низкой самооценкой.

«Низкая самооценка берётся из низкой оценки себя в детстве. Следующий крен — это гиперопекающая, гиперзаботливая и гипервнимательная мама. Как результат — полная инфантилизация, отсутствие понимания, что я хочу, у людей нет понимания, что в этой жизни им нужно. Эмоционально недоразвитые мамы, которые всегда с эмоционально стерильным лицом. Они приучают детей к тому, что любовь можно только заслужить, а вызвать эмоции у мамы можно либо истерикой, либо копируя её поведение. Агрессирующая, вспыльчивая мама — ребёнку важна последовательность и предсказуемость, чтобы психика формировалась правильно. Всю жизнь человек потом ждёт опасности от мира. Сливающаяся мама — когда женщина начинает сливаться с жизнью ребёнка и поселяется в жизни уже взрослых детей. Такие дети не понимают, где он, где мама, это тяжелейший внутренний конфликт. Не выросшая мама — когда она по жизни всегда бедняжка, поэтому дети должны ей во всём помогать, потому что самой маме всегда тяжело. Ребёнок не вырастает самостоятельным, пройти сепарацию для ребёнка в таком случае очень сложно».



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