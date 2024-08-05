Шесть типов мужчин, с которыми точно не стоит спать

Мы выбираем, нас выбирают… Казалось бы, свободная женщина может заниматься сексом с тем, с кем ей хочется? Да, но нет. Отношения — это сложный танец, и выбор партнера для интимной близости требует внимания и осознанности.

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«Качество сексуальной жизни влияет на наше эмоциональное и физическое состояние, поэтому важно избегать тех, кто может причинить больше вреда, чем удовольствия», — объясняет психолог Мария Розенс.



Вот семь типов мужчин, с которыми не стоит отправляться в постель, и причины, почему лучше этого избежать.

Клубный флирт

Знаете, как говорят: все выглядят лучше при клубном освещении. И под алкогольными парами. Это значит, что парень, который всю ночь угощал вас выпивкой, смеялся над вашими шутками и знал, что сказать, утром может оказаться совсем не тем, за кого вы его принимаете.

«Дайте ему свой номер и дайте немного времени — и только после встречи на трезвую голову решайте, хотите ли вы переспать с ним», — говорит Мария.



Интрижка в офисе

Сейчас для вас он — примерно лучший мужчина, который когда-либо ходил по коридорам вашей работы, но если вы переспите с ним, те дружеские, кокетливые моменты, которых вы с нетерпением ждете, могут легко превратиться в неловкие, которых вы предпочтете избежать.

«Обычная мудрость говорит нам, что смешивать бизнес с удовольствием — это всегда нехорошо. Стоит ли он того, чтобы потерять концентрацию на работе — или, что еще хуже, получить репутацию, от которой невозможно избавиться?» — предлагает подумать Мария.



Тяни-Толкай

Вы уже встречались с этим парнем. Иногда он звонит, но чаще нет. Некоторые свидания проходят замечательно, а другие — не очень. В его поведении нет ничего постоянного, но обычно именно химия между вами заставляет вас отвечать на его звонки.

«Советую: в следующий раз просто отправьте его на поиски новой на все готовой дамы», — утверждает Мария.



Мистер Надежность где-то рядом, мы проверяли.

Ужасный бывший

Между любовью и ненавистью действительно существует тонкая грань, и иногда, когда вы все еще не забыли своего бывшего, женщина может обнаружить, что танцует на этой грани довольно часто.

«Если он больше не достоин звания "муж" или "бойфренд", то его привилегии в спальне должны быть отменены навсегда. Точка», — настаивает психолог.



Сексуальный друг-одиночка

Он великолепен, доступен и всегда рядом, когда он вам нужен. Только вы просто друзья и ничего больше. Обычно это рецепт для отношений «друзья с выгодой». Не стоит усложнять прекрасную дружбу, добавляя в нее секс.

Мужчина-заменитель

Спать с мужчиной, чтобы заполнить потребность или пустоту, пока ваше сердце оплакивает любовь, потерянную в другом месте, — плохая, очень плохая идея. Это само собой разумеется, но давайте будем честными, это самое заманчивое лекарство от разбитого сердца — даже если вы знаете, что оно не сработает.