Семь причин, почему вам необходимо обзавестись хобби

Увлечения — это не что-то из детства, а необходимость для каждого взрослого человека. Если у вас еще нет любимого занятия, которое вы гордо называете своим хобби, ознакомьтесь с преимуществами таковых и обязательно попробуйте что-нибудь новое в ближайший выходной.

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Стимулируют работу мозга

Неудивительно, что увлекательные занятия стимулируют работу мозга, что, в свою очередь, может быть связано с улучшением когнитивных способностей. Особенно полезны для мозга занятия, в которых мышление и память играют важную роль — например, изучение иностранного языка, игра на музыкальном инструменте или вязание. Они могут не только улучшить память, но и развивать навыки решения проблем и общую гибкость ума.

Снижают стресс

Хобби, которые требуют выносливости и сосредоточенности, могут вызвать состояние потока. Это психическое состояние характеризуется полным сосредоточением на занятии и вовлечением в процесс. Именно поэтому рисование, бег, скалолазание и многие другие хобби способны успокоить мысли, уменьшить стресс и беспокойство. Только учитесь жить моментом? Подберите подходящее хобби, от которого не захочется отвлечься.

Предотвращая эмоциональное выгорание

Хобби может обеспечить столь необходимый отдых от работы и других стрессовых факторов и подарить позитивные эмоции. Независимо от того, уделяете ли вы время «саду» на подоконнике, катаетесь ли на велосипеде или нашли себя в рукоделии — эти занятия дают передышку от ежедневной рутины и тем самым предотвращают эмоциональное выгорание.

Улучшают настроение

Одно из преимуществ, которое нельзя упускать из виду, заключается в том, что хобби могут быть просто развлечением. Но в то же время немаловажно, что достижения в этой сфере приносят вам удовлетворение и повышают самооценку. Возможно, вы испекли свой первый торт или смастерили очередную табуретку, а может быть, смогли сыграть на баяне любимую песню — приподнятое настроение еще долго вас не покинет.

Помогает справиться с эмоциями

Искусство, музыка или танец позволяют выплеснуть эмоции без использования слов, а потому могут быть мощным средством для преодоления душевной боли и даже психологических травм. Эксперты предупреждают, что занятия хобби не могут заменить традиционную психотерапию — и тем более лекарства, выписанные врачом. Но в качестве «отработки» негатива и сопутствующего терапии занятия подойдут как нельзя лучше.

Дарят уверенность в себе

Хобби помогают овладеть новыми навыками и с каждым разом повышать свой уровень мастерства. Будь то танцы, рукоделие, бокс или игра на музыкальном инструменте — со временем вы почувствуете уверенность в собственных силах и осознаете, что научиться можно чему угодно, было бы желание. Для особо стеснительных подойдут хобби с физическим результатом: рисование, скульптура и так далее.

Способствуют знакомствам

Завести новых друзей во взрослом возрасте может быть непросто. Идеальны для социализации занятия, требующие очного общения и взаимодействия, даже если это всего лишь шахматный клуб, не предполагающий активного общения в процессе игры. Зато после вам будет что обсудить с единомышленниками. Но даже если ваше хобби не предполагает выхода из дома — онлайн-сообщества позволят найти как минимум друга или подругу по переписке.